Los nuevos trenes para Feve aún tardarán en llegar "dos o tres años", admite el Gobierno

La secretaria de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana no rehusó las preguntas y trató de despejar todas las dudas. Fue clara al reconocer que en la actualidad la operadora pública no tiene suficientes trenes de ancho métrico en condiciones para ofrecer todos los servicios existentes. De ahí que los dirigentes de la operadora aguarden con cierta inquietud la llegada de las nuevas unidades, una treintena, encargadas hace tres años.

Isabel Pardo de Vera aseguró que hay continuos contactos con la empresa adjudicataria, porque la mejora de las cercanías es una "prioridad absoluta" para el Ministerio de Transportes. "No tenemos trenes", admitió la secretaria de Estado en un momento de su intervención, aunque mostró su convencimiento de que las nuevas unidades, algunas de las cuales serán destinadas a Asturias, y que podrían utilizarse como "lanzaderas de proximidad", serán entregadas a Renfe en un plazo de "dos o tres años". Hasta entonces prometió un "seguimiento" continuo del proceso de fabricación.

Las cercanías ferroviarias son una de las principales preocupaciones de los dirigentes ministeriales. Sobre las deficiencias observadas en ellas, y especialmente en las que antiguamente pertenecían a Feve (ahora integradas en Renfe Ancho Métrico, RAM), habló ayer la secretaria de Estado en Oviedo. Y también en este punto se refirió a la gestión de los Gobiernos de José María Aznar y Mariano Rajoy, del PP, que durante 13 años estuvieron "sin comprar material rodante", denunció, lo que es a su juicio causa principal de las actuales deficiencias.

La dirigente ministerial destacó el compromiso del Gobierno con las cercanías, que considera fundamentales para la movilidad de los ciudadanos.

"La rampa de Pajares quedará invalidada cuando abra la Variante"





La rampa de Pajares quedará "invalidada para la circulación de mercancías y pasajeros" tras la apertura de la Variante, señaló ayer la secretaria de estado de Transportes, Isabel Pardo de Vera. Explicó las razones: "La rampa está en condiciones obsoletas y para actualizarla haría falta invertir 1.200 millones de euros. Es una barbaridad. Pero es que aun así no sería competitiva", resaltó. No obstante, dejó la puerta abierta para que la rampa sea utilizada para otros fines. Citó la posibilidad de que sirva para dar servicio a algún núcleo de población, en alusión a trenes de cercanías. Habría, no obstante, que estudiar los costes de mantenerla abierta para ese tipo de servicios. Isabel Pardo de Vera no se refirió a otras alternativas, como trenes turísticos o incluso la utilización de la rampa para pruebas de circulación y de material ferroviario, tal y como han planteado algunas empresas del sector, que estarían dispuestas, incluso, a asumir el coste de mantenimiento de la infraestructura o a pagar un canon por su uso. Para este tipo de utilizaciones la inversión sería previsiblemente mucho menor que los 1.200 millones citados por Pardo de Vera.

"No habrá cortes entre Pola de Lena y Oviedo"





Pardo de Vera descartó cualquier incidencia de las obras pendientes entre León y La Robla y entre Pola de Lena y Ovideo tanto en la circulación de los trenes como en los tiempos de viaje. "No habrá cortes los fines de semana" durante las obras entre Pola de Lena-Oviedo, los trabajos se planificarán para provocar "los mínimos impactos", añadió. Además, el trazado ferroviario desde Lena hasta Gijón quedará preparado para instalar el ancho estándar antes de 2030, "o con traviesa polivalente o con triple hilo".