Diego Canga: "Asturias no necesita palabrería, sino un plan para aprovechar la llegada del AVE"

"Asturias no necesita palabrería, sino tener un plan y estar lista aprovechar los beneficios económicos que reportará la llegada de la alta velocidad", señaló ayer el candidato del PP a presidir el Principado, Diego Canga. Dispone de un estudio, al que ha tenido acceso LA NUEVA ESPAÑA, en el que se analizan las potencialidades de la región, lo ocurrido en otras regiones a las que llegó el AVE y una batería de medidas para aplicar y "tener los deberes hechos" cuando lleguen los trenes de alta velocidad a Asturias.

El documento está abierto a la participación de la sociedad civil y se enriquecerá con las aportaciones que realicen expertos y ciudadanos de a pie, con la idea de incorporarlo al programa del PP para las elecciones del próximo mes de mayo. Entre las medidas propuestas destacan las referidas a potenciar el turismo y perseguir la desestacionalización.

"La llegada de la alta velocidad es una oportunidad enorme que Asturias no puede desaprovechar", señaló Canga, quien recordó que sí se desaprovecharon en su opinión los fondos mineros, y que otra "gran oportunidad", los fondos Next Generation, "no están llegando".

El estudio resalta que el AVE facilitará "la llegada de más visitantes, el retorno de asturianos, la llegada de nuevos residentes y el impulso de oportunidades de negocio". Pero alerta de que la vía tiene "dos sentidos"; esto es, que "al igual que las personas y las oportunidades llegan, también se pueden ir". El informe incluye un estudio sobre los usuarios potenciales del AVE, el tipo de visitante que se acerca a Asturias, los motivos de su visita y los medios de locomoción que utilizan. La mayoría viaja a Asturias en pareja o en familia, por vacaciones y en vehículo particular. Sólo entre el 1,8% y el 3,6% utiliza el tren.

Entre los motivos de la visita destaca el deseo de nuevos lugares, seguido de las experiencias anteriores y el entorno natural. Los principales atractivos de Asturias son para los visitantes el paisaje, el entorno y la naturaleza, seguidos de la gastronomía y la gente. Los visitantes puntúan con más de un 8 sobre 10 todas las categorías a excepción de las carreteras y la señalización viaria (aspectos a mejorar, según el estudio), siendo el trato a la gente y la gastronomía las categorías mejor valoradas.

Se analizan las plazas turísticas de la región: 28.763 hoteleras, 18.161 de turismo rural y 49.386 de otro tipo, que tuvieron en 2021 ocupaciones de entre el 25 y el 40 por ciento, con estancias medias de entre dos y cuatro días. La conclusión es que existe "suficiente oferta como para dar cabida a más demanda". Pero hay un "problemón", en palabras de Canga: la estacionalidad. Atraer visitantes en temporada baja es el reto.

Los resultados del estudio sobre la llegada del AVE a otros puntos de España muestran un fuerte crecimiento en el número de viajeros en el primer año, crecimiento que se ralentiza en los años siguientes "pero que no decae en términos acumulados". Indica que el mejor ejemplo para anticipar lo que podría pasar en Asturias podría ser León, que experimentó un crecimiento del 51% de viajeros tras la llegada del AVE, en 2015, y un incremento del 119% tras el quinto año (2019). Entre los inconvenientes que encuentran los visitantes en Asturias figura "la dificultad de emplear otros transportes públicos para moverse a lo largo del territorio", y la deficiente señalización viaria y el estado de las carreteras.

"Asturias dispone de excelentes recursos naturales y humanos, pero se ve lastrada por una mala accesibilidad y conectividad de medios de transporte, por una mala gestión integral de la oferta y por una baja diversificación, por la desatención política y por la baja rentabilidad que supone este sector para Asturias", recoge el informe.

El texto recoge propuestas para fomentar catorce tipos de turismo: de playa, cultural, de reuniones, de naturaleza, de golf, de cruceros, náutico, de nieve, termal, idiomático, gastronómico, rural, enológico y de compras. Añade un listado de "propuestas complementarias", entre las que figuran la "bajada de impuestos" y la "reducción de la burocracia", para incentivar el establecimiento de nuevas empresas. Para desestacionalizar las visitas, señala entre otras medidas la necesidad de apostar por el teletrabajo, que permitiría que se establecieran "nuevos habitantes en Asturias". Finalmente, subraya que con la alta velocidad "será sencillo llegar a Oviedo o a Gijón, pero es necesario mejorar el transporte público interno para que el flujo de visitantes que llegue en este nuevo transporte pueda alojarse y realizar actividades turísticas a lo largo de todo el territorio y no exclusivamente en el centro de la región", señala el informe.