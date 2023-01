Llega la cumbre clave para el Noroeste: el Principado ve en el Eje Atlántico la ocasión para "internacionalizar las empresas"

El impulso del Corredor Atlántico supone "una oportunidad para el desarrollo del sector logístico y la internacionalización de nuestras empresas", y representa "un cambio de paradigma sobre el mercado de viajes, transporte de mercancías y la demanda turística", señalan en el Gobierno del Principado. Ese impulso es el objetivo principal de la reunión que mantienen este mismo viernes en Santiago de Compostela representantes políticos y empresariales de Galicia, Asturias y Castilla y León, con la idea de presentar una "estrategia conjunta" y exigir al Gobierno central la misma atención que presta al Eje Mediterráneo.

El Ejecutivo asturiano subraya que el Corredor Atlántico tiene más de 2.000 kilómetros, conecta a más de diez regiones de cinco países de la Unión Europea (UE) y engloba a una población de 62 millones de habitantes. Atendiendo a esa realidad, "que esa interconectividad multimodal llegue al Noroeste no es una opción sino una obligación para los gobiernos regionales, nacional y europeo", añadieron las fuentes consultadas.

Será el presidente del Principado, Adrián Barbón, quien ponga voz a las aspiraciones políticas de Asturias durante la "cumbre", en una de las tres mesas de debate previstas, la de presidentes, en la que se hablará sobre "Corredor Atlántico y competitividad del Noroeste" y en la que también participarán los máximos dirigentes de Galicia, Alfonso Rueda, y Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco.

Barbón acudirá al encuentro con la idea de que el Eje Atlántico, que forma parte de una red europea global que componen nueve corredores, "cobra sentido cuando la búsqueda de la cohesión territorial se fomenta en el desarrollo y la equidad de sus territorios". Expondrá que referirse al Corredor Atlántico es "mucho más que hablar de su infraestructura, es hacerlo de las oportunidades que esta significa para el territorio", adelantaron fuentes de su ejecutivo.

"El Atlántico y el resto de corredores europeos incluidos en la red básica (de transportes de la UE) son ejes estructurales de la movilidad tanto de bienes como de personas en Europa, potenciando e integrando el ferrocarril como medio de transporte menos contaminante en una red multimodal donde los puertos y los nodos logísticos son actores principales en el desarrollo económico de las regiones", detallaron los portavoces gubernamentales. Se trata por tanto, según el Gobierno asturiano, "de estar o no conectado a las grandes autopistas internacionales que cohesionan Europa, a los ciudadanos europeos y a nuestras empresas", ya que "la mejora de la eficiencia del transporte repercute en la competitividad que se induce en las propias economías del área de influencia de los corredores".

El presidente gallego anunció una declaración conjunta de las tres autonomías para exigir al Gobierno central que haga en el Noroeste "lo que se hace en otros lugares de España" y con "consignación" suficiente. "Esta infraestructura es vital", destacó Rueda, quien afeó a los defensores del Eje Mediterráneo su "insolidaridad" al reclamar que no se invierta en Galicia y Asturias.

El programa del encuentro, organizado por la Xunta de Galicia, no incluye a representantes del Ministerio de Transportes ni de la Plataforma Atlántico Noroeste (PAN), que recibieron invitaciones "genéricas", para asistir "como público". El presidente de la PAN y de la Federación de Empresarios de León (FELE), Javier Cepedano, admitió su malestar con la Xunta de Galicia, aunque agradeció la invitación que le cursó la Junta de Castilla y León. No acudirá al encuentro: "No voy a ir solo para aplaudir", explicó.