El Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) mantiene la pena de cinco años de cárcel impuesta al murense José María M. M. por apuñalar al novio de su exmujer en el barrio de la Fontana de Pravia en octubre de 2020. El tribunal estima, contra lo que arguyó la defensa, a cargo del letrado Ricardo Álvarez-Buylla, que las puñaladas del acusado iban a zonas vitales que podrían haber puesto en riesgo la vida de la víctima. La sentencia, de la que ha sido ponente el presidente del tribunal, Jesús María Chamorro, rechaza reducir la pena a la mitad, como pedía la defensa, para la que la vida de la víctima no se puso en riesgo en absoluto.

Para el tribunal, "ha quedado acreditado que el atacante portaba dos cuchillos, ambos de grandes dimensiones, siendo así que el menor de ellos, que obra como pieza de convicción en los autos, ciertamente, y como declaran los hechos probados, tiene diez centímetros de hoja". Además, "las puñaladas se dirigieron a zonas sensibles del cuerpo humano, como es el pecho, y aunque el ataque se produjo en dos secuencias, lo cierto es que las lesiones producidas quedaron acreditadas con los informes médicos obrantes, y especialmente en la pericial de los médicos forenses que advera como había una herida en el hemitórax izquierdo, zona ésta potencialmente mortal en la que a mayor profundidad se encuentran órganos vitales, y ello con independencia de que afortunadamente la puñalada solo afectó a la zona subcutánea del tejido celular".

Añade la sentencia que "el relato de hechos probados no puede ser modificado en el sentido interesado por el escrito de recurso. En primer lugar, porque se trata de una apreciación de la prueba mediatizada por el interés del recurrente, que da su versión interesada de los hechos, muy lejos de la valoración neutral e imparcial que hace el órgano judicial con la inmediación propia del plenario de la vista oral. El relato de hechos de la sentencia, no señala cuándo se produjo el ataque al tórax. Pero lo cierto es que se produjo. Y aunque el ataque se haya realizado con el cuchillo más pequeño también es cierto que este tenía diez centímetros de hoja y era potencialmente posible que con el mismo se penetrara en el cuerpo de la víctima causándole heridas que podían haber provocado su muerte. No deben de modificarse unos hechos probados que se corresponden con la realidad que se desprende de la prueba practicada y valorada de forma conjunta por la Sala del enjuiciamiento".

Y rechaza cualquier reducción de la pena porque "el recurrente apuñaló en el tórax a la víctima en una zona potencialmente mortal y lo hizo con un cuchillo de grandes dimensiones, diez centímetros de hoja. Además, viajó desde Cudillero a Pravia portando las dos armas para enfrentarse a su víctima, y la acometió, efectivamente, en dos episodios. Se asumió el resultado que podía derivarse del ataque llevado a cabo, en la forma en la que lo fue. Si no se produjo la consumación del delito, fue porque efectivamente la puñalada no penetró lo suficiente en el cuerpo de la víctima. Como señala el Ministerio Fiscal en su informe, hubo dos ataques y por tanto una doble conducta de agresión. Una primera, con un cuchillo jamonero y otra, la ya descrita".

Lejos de la ausencia de riesgo aducida por la defensa, el tribunal indica que "la acción llevada a cabo era objetivamente adecuada para causar la muerte a la víctima en la zona en la que se produjo la agresión y con el tipo de arma utilizada. Además, se comprobó que generó un peligro concreto para el bien jurídico de la vida, peligro que no queda excluido, como dice el Tribunal Supremo, por el hecho de que el cuchillo finalmente no consiguiera penetrar en la cavidad torácica".

La defensa del acusado, a cargo de Ricardo Álvarez-Buylla, había pedido en la vista de apelación reducir a dos años y medio la condena de cinco años que impuso el pasado mes de septiembre la sección segunda de la Audiencia. Y es que, según adujo, "el peligro para la vida de la víctima fue nulo". Álvarez-Buylla resaltó que hubo dos momentos en los hechos. En un primer momento, su defendido acometió a la víctima y la hirió en el brazo con un cuchillo jamonero, hasta que el atacado cogió el arma con las manos y se rompió. En un segundo momento, añadió, "hubo un forcejeo", momento en el que la víctima sufrió una herida en el tórax con otro cuchillo. "La herida tiene una profundidad de dos milímetros, es un rasguño, no hubo peligro para la vida de la víctima, como dijeron los forenses". No obstante, la sentencia de la sección segunda estableció que "hubo evidente riesgo vital". El letrado pidió al tribunal presidido por el magistrado Jesús María Chamorro, flanqueado por Ignacio Vidau y José Ignacio Pérez Villamil que se atienda al resultado del ataque, con un daño mínimo para la víctima. El murense condenado, en la misma vista de apelación, celebrada el pasado 11 de enero, pidió disculpas varias veces y trató de justificarse: "Cuando le vi la sangre, le pedí perdón. Le dije de llevarle al médico y me dijo que no, que me marchase. Lo del pecho no fue intencionado, pido perdón".