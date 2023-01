FADE advierte de los riesgos de un país "que se mueve a dos velocidades"

La presidenta de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE), María Calvo, introdujo el encuentro político y empresarial por el impulso del Corredor Atlántico Noroeste como "un hito" en el que el entramado empresarial del Principado se está jugando nada menos que "nuestro futuro, la capacidad de optar a nuevas oportunidades de mercado en condiciones de igualdad con otros territorios. No pedimos ni más ni menos" que otros, dijo en referencia a la competencia con el eje ferroviario mediterráneo e incorporando a su argumento una seria alerta obre los riesgos de un país que "se mueve en dos velocidades y en direcciones opuestas. Unos territorios convergen con Europa mientras otros divergen en competitividad".

"Hay que hacer algo para dar la vuelta a esta tendencia", añadió, señalando el papel fundamental de las inversiones. Por eso reclamamos que tanto los fondos ‘Conectar Europa’ como ‘Next Generation’ se apliquen con criterios de cohesión territorial para crear un país más dinámico y competitivo". Así se expresó la dirgiente de los empresarios asturianos después de hacer ver también las conocidas diferencias de tráfico de trenes entre el corredor atlántico y el mediterráneo, entre los 170 convoyes que cruzan cada semana la rampa de Pajares y los cien del año pasado en la línea Figueras-Perpignan.

Calvo, primera responsable asturiana en intervenir este viernes en el encuentro que las tres autonomías del noroeste celebraron en Santiago de Com,postela, celebró la respuesta del Gobierno central con el nombramiento –que se conoció en plena celebración de la cumbre– de José Antonio Sebastián Ruiz como comisionado para el Corredor. Pidió, además de un "calendario claro de apertura y frecuencias" para la Variante de Pajares, la llegada del ferrocarril en condiciones competitivas a los puertos y repasó la pujanza de la industria asturiana para preguntarse si no merecen "una línea de ferrocarril competitiva dedicada a mercancías".

Calvo compartió la mesa redonda "Ferrocarril y dinamismo empresarial" con Santiago Aparicio, presidente de la Confederación de Empresarios de Castilla y León, y Juan Manuel Vieites, su homólogo en Galicia, y dedicó su parlamento a enfatizar la lógica y la justicia de su defensa del corredor. "El noroeste no es un capricho, es una oportunidad", concluyó, y somos nosotros, no otros, quienes tenemos que identificarla, hacerla nuestra y saber vendérsela al resto del mundo. Deberíamos dejar de ponerle palos en las ruedas a las empresas. Al menos si queremos mantenerlas y yo, y más por ser española que empresaria, creo que deberíamos hacerlo".

Los puertos esperan con "ansiedad" la mejora del tren: "La cohesión es un factor de la competitividad"

Los presidentes de las autoridades portuarias de Gijón y Avilés, Laureano Lourido y Santiago Rodríguez Vega, hicieron ver ante los líderes políticos y empresariales reunidos en Santiago de Compostela los notables efectos que en términos de cohesión territorial y competitividad empresarial tendría el impulso del corredor atlántico noroeste. Mirando desde El Musel, Lourido puso su esperanza "con mucha ansiedad" en la Variante de Pajares, con la que "no solo se va a ganar tiempo, sino que se van a abaratar los costes de las mercancías que llevamos". El acto reivindicativo de este viernes en Santiago "no va contra nadie", quiso precisar. "Así no se construye un país". Pero si "es cierto que en los presupuestos del Estado el eje atlántico cuenta con una consignación similar a la de otros corredores", también lo es que "seguimos sin plan director, sin fechas para un plan de inversiones", resaltó desde la convicción de que la disponibilidad de una conexión ferroviaria de ancho europeo hasta Gijón "es una de nuestras mayores exigencias". "Somos conscientes de la envergadura del reto, pero sin capacidad de persuadir y contrarrestar presiones poco razonables sería imposible ganar el futuro por el que todos estamos trabajando". Sin ir contra nadie, concluyó, este acto "marcará un punto y seguido en el fortalecimiento económico del noroeste español". Llegando a conclusiones similares desde un punto de partida distinto, Santiago Rodríguez Vega presentó ante la concurrencia un puerto de características muy diferentes al que sin embargo el tren le abre una puerta que da directa al futuro. El puerto de Avilés, recalcó el presidente de la Autoridad Portuaria, trabaja fundamentalmente con el entramado económico asturiano, pero "sí quiere conectarse a las redes de transporte europeas", sabiendo que "la cohesión es un factor importante de la competitividad. Un puerto es un elemento muy dinámico que forma parte de todo el entramado empresarial", expuso. "Es algo más que un punto de carga de mercancías que entran y salen, es un articulador de toda la cadena de transporte".