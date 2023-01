Asturias es una tierra con lastres y rémoras, pero también un lugar de oportunidades y un escenario muy adecuado para desarrollar la ciencia y el conocimiento. En esta idea han coincidido esta mañana Ángela Santianes Arbesú, presidenta de DuPont en España y Portugal, e Ignacio Villaverde Menéndez, rector de la Universidad de Oviedo.

El marco de este mensaje impregnado de optimismo ha sido el acto académico de Santo Tomás de Aquino, en el que se ha hecho entrega de los Premios Extraordinarios de Doctorado 2020-2021 a 44 investigadores de todas las ramas de conocimiento de la institución académica. La ceremonia se ha celebrado en el Edificio Histórico de la Universidad.

“Quiero dar un rayo de esperanza a una región en la que reina un ambiente pesimista”, ha empezado diciendo Ángela Santianes, cuya conferencia magistral ha llevado por título "Asturias, un paraíso de oportunidades". La presidenta de DuPont en España y Portugal ha destacado algunas de las fortalezas del Principado, entre ellas la disponibilidad de “buenos profesionales, en gran parte gracias a la Universidad”, “la capacidad de atraer y retener talento” y “el carácter asturiano, dotado de capacidad, creatividad y flexibilidad mental para adaptarnos a novedades y a proyectos de especial dificultad”.

Huir de la nostalgia

Entre tanto, el Rector ha instado a los nuevos doctores a “huir de la nostalgia, la queja y el agravio y apostar por la suma, la colaboración y la confianza”.

Ignacio Villaverde ha avanzado que una de las prioridades de su equipo de gobierno para este año es lograr que los planes estratégicos se hagan “paulatinamente” realidad.

Villaverde ha incluido entre los principales desafíos de su acción la consolidación del supercampus "Ingenium", una iniciativa con la que la Universidad de Oviedo busca ganar presencia internacional sobre la base de una alianza de diez instituciones académicas, todas de países diferentes de Europa y con la Universidad de Oviedo como líder.

El Rector ha destacado también el desarrollo del acuerdo de financiación con el Principado, “que nos alivia, pero también nos exige”, y la necesidad de acometer la necesaria reordenación de la oferta académica y, sobre todo, de las infraestructuras, para hacerlas más eficientes y sostenibles. “En definitiva –ha puntualizado Villaverde—hacer más universidad”.

Refiriéndose a los nuevos doctores, Villaverde ha indicado que “el doctorado es la máxima expresión del reconocimiento académico”. Sin embargo, añadió, “no es una meta, es una prueba”. Y es que “el doctorado, una vez alcanzado, dice de nosotros que no hay reto ni dificultad que nos arredre, que no hay tarea por compleja, larga o abrumadora que sea, que no seamos capaces de afrontar con método y paciencia. Un máster nos enseña a hacer. Un doctorado nos enseña a saber”.