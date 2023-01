"Unidad por encima de los colores políticos": máxima a seguir tras la cumbre del Noroeste

Las cámaras de comercio asturianas y los dos sindicatos mayoritarios resaltaron este viernes la necesidad de "unidad por encima de colores políticos" para impulsar el Corredor Atlántico en el Noroeste. Destacaron que es el momento de "alzar la voz" para "contrarrestar al ‘lobby’ del Mediterráneo" y exigir al Gobierno de España igualdad de trato respecto al Eje del Levante, para evitar "una España a dos velocidades y sin cohesión social". Creen que el acto celebrado en Santiago es "el punto de salida" para el despegue definitivo del Corredor Atlántico Noroeste.

Carlos Paniceres, presidente de la Cámara de Comercio de Oviedo, cree que el encuentro autonómico en Galicia fue "potente tanto desde el punto de vista político como del empresarial" y "positivo, ya que ha servido para que el Ministerio haya resuelto un asunto pendiente: el nombramiento del comisionado". Aseguró que se observó "unidad por encima de colores políticos", y abogó por "reactivar y fortalecer" la Plataforma Atlántico Noroeste (PAN), que apenas ha tenido actividad en los últimos años, y "donde estábamos trabajando todos y a gusto". Un objetivo ha de ser, según indicó, "volver a integrar a los empresarios de León".

Félix Baragaño, presidente de Cámara de Comercio de Gijón, señaló que el de Santiago fue un "acto clave para que el Noroeste español se haga escuchar con una reivindicación legítima como es la incorporación del trazado ferroviario Atlántico Noroeste a los principales corredores europeos". Un acto que en su opinión fue "sinónimo de unidad, de Asturias, Galicia y Castilla y León, y de compromiso político, empresarial y social".

Daniel González, presidente de la Cámara de Comercio de Avilés, subrayó que ha llegado el momento de "alzar la voz y contrarrestar el ‘lobby’ del Corredor Mediterráneo", que solicitó hace unos meses no invertir en Asturias y Galicia. "El Corredor Atlántico es clave para mejorar la conectividad y por tanto la competitividad de Asturias. No podemos perder el actual ‘tren’ de ayudas europeos con un presupuesto de 25.800 millones hasta 2030", finalizó.

Javier Fernández Lanero, secretario general de UGT de Asturias, reclamó una comisión de trabajo sobre el Corredor Atlántico, en la que estén presentes "los empresarios y los sindicatos mayoritarios", y que planifique los objetivos a alcanzar y "una hoja de ruta clara". Todo ello, dijo, para lograr que el Corredor Atlántico vertebre las tres comunidades del Noroeste. Y que además conecte con el Corredor Mediterráneo para "vertebrar España", y través de los puertos "conectar con Europa". "Es el momento. Creo que hoy (por ayer) hay un antes y después; hoy es el punto de salida", concluyó.

José Manuel Zapico, secretario general de CC OO de Asturias, apuntó que el Corredor Atlántico debe tener "los mismos recursos que el Mediterráneo". "No podemos consentir una España a dos velocidades y sin cohesión territorial", exclamó, a la vez que exigió un "plan de choque" para integrar las cercanías, la alta velocidad y el Corredor Atlántico en Asturias antes de 2030. "Basta ya de palabras, queremos hechos y hechos son inversiones y un cronograma con plazos para que en 2030 ya podamos tener de una vez por todas un ferrocarril sostenible fiable, moderno y que dé servicio a la Asturias del siglo XXI, no como el actual que corresponde más a una infraestructura del siglo XIX", añadió.

René Suárez, secretario general de Medio Ambiente y Planificación Territorial de la FSA, destacó que el Corredor Atlántico es una infraestructura "fundamental para el desarrollo económico de Asturias y del conjunto del Noroeste", que permitirá "avanzar en la cohesión social y en la vertebración territorial". Juzgó "muy importante" la cooperación y el acuerdo entre instituciones y con los agentes sociales y económicos. Apuntó que encuentros como el de Santiago son "muy positivos" y representan "un paso adelante con vistas al impulso de un proyecto destinado a consolidar el crecimiento económico del Noroeste y su creciente potencial exportador, y a la vez para contribuir a la lucha contra el cambio climático y a un modelo económico más ‘verde’ y sostenible".

Álvaro Queipo, secretario general del PP en Asturias, resaltó que la región está frente a una "oportunidad histórica para no perder el tren del transporte de mercancías por ferrocarril". Apuntó que el PP ha querido estar en presente en la cita de Santiago, "porque siempre estaremos del lado de los proyectos que consideramos buenos para Asturias, defendiendo nuestra región por encima de todo", dijo. "Aunque vamos tarde, estamos esperanzados, porque llevamos buenos compañeros de viaje, Galicia y Castilla y León; y porque los empresarios asturianos están realizando un esfuerzo extraordinario para impulsar el Corredor", expresó.

Susana Fernández, portavoz de Ciudadanos en la Junta General, manifestó su esperanza en que "el giro hacia el centro y la moderación, el alejamiento de la izquierda rancia y radical y esa inédita sensibilidad con los empresarios que ha demostrado el presidente Barbón en Santiago no se quede en Galicia y regrese con él a Asturias". "Al final parece que se ha dado cuenta de que son las empresas y no las paguinas y los puestinos, las que pueden hacer de Asturias una región pujante y competitiva", exclamó. Mostró su "satisfacción" por el nombramiento del comisionado del Corredor Atlántico, que Cs reclamó hace meses, pero tildó de "indignante que haya tenido que montarse una cumbre de esta envergadura para que los socialistas hayan salido de su letargo". Es un primer paso "importante, pero insuficiente, porque es solo el punto de partida, y llega con años de retraso".

Rafael Palacios, portavoz parlamentario de Podemos Asturies, manifestó que si la cumbre sirve para defender los derechos de Asturias y la modernización de sus redes de transportes, "bienvenida sea", pero "no podemos olvidar todas las promesas incumplidas". En su opinión, la defensa del futuro de la región tiene que ser "firme y contundente, poniendo fin al maltrato, las mentiras y la marginación de Asturias".

Ovidio Zapico, coordinador general de IU en Asturias, ve necesario generar "buenas herramientas para defender los intereses de Asturias junto a otras zonas del país también concernidas" y valoró positivamente el intento de las comunidades del Noroeste de aunar esfuerzos en defensa del Corredor Atlántico. Le parece "loable" todo lo que sea "generar frentes políticos y sociales amplios que permitan buenas herramientas a la hora de defender los intereses de Asturias y sus infraestructuras y los del resto de las comunidades del Noroeste".

Adrián Pumares, secretario general de Foro, confía en que haya "unidad de acción para reclamar al Gobierno de España lo que necesita el Noroeste". A su juicio, falta "planificación del Principado", y si el Corredor Atlántico está "mucho peor" que el Mediterráneo "no es por casualidad, ya que allí los políticos y la sociedad civil llevan años trabajando" y "hay unión, independientemente del color político". Por el contrario, "no existe en los dos grandes partidos el sentimiento de defender los intereses de Asturias", porque "anteponen siempre la lealtad al jefe que los nombró".

Sara Álvarez Rouco, portavoz de Vox en la Junta General, calificó de "buena noticia" la iniciativa de un "frente común" contra el "abandono del Corredor Atlántico". Pero matizó que no hace más que "confirmar las desigualdades entre comunidades". Un modelo que "se ha pervertido hasta consolidar una España a dos velocidades en la que Asturias esta entre las más lentas y perjudicadas". Alertó de que la "pretendida conexión Barbón-Sánchez no existe" y de que "no hay un solo sector en el que Barbón haya logrado mejorar Asturias", y "esta conexión atlántica es otro ejemplo más, aunque ahora Barbón intente subirse al carro de la iniciativa", añadió.