Aprovechar el talento y explotar la creatividad: la Asturias que germina desde la Universidad

Chute de optimismo para los mejores nuevos doctores por la Universidad de Oviedo. Asturias es una tierra con lastres y rémoras, pero también un lugar de oportunidades y un escenario muy adecuado para desarrollar la ciencia, el conocimiento y las iniciativas empresariales. En esta idea coincidieron este viernes Ángela Santianes Arbesú, presidenta de Du Pont en España y Portugal, e Ignacio Villaverde Menéndez, rector de la Universidad de Oviedo.

El marco de este mensaje fue el acto académico de Santo Tomás de Aquino, en el que la institución académica hizo entrega de los Premios Extraordinarios de Doctorado del curso 2020-2021 a 44 investigadores de todas las ramas de conocimiento de la institución académica. La ceremonia celebró en el Edificio Histórico de la calle San Francisco ovetense.

"Quiero dar un rayo de esperanza a una región en la que reina un ambiente pesimista", empezó diciendo Ángela Santianes, cuya conferencia magistral llevó por título "Asturias, un paraíso de oportunidades". La presidenta de Du Pont en España y Portugal destacó algunas de las fortalezas del Principado, entre ellas la disponibilidad de "buenos profesionales, en gran parte gracias a la Universidad", "la capacidad de atraer y retener talento" y "el carácter asturiano, dotado de capacidad, creatividad y flexibilidad mental para adaptarnos a novedades y a proyectos de especial dificultad".

Según la alta ejecutiva, "tenemos la industria, el conocimiento, la necesidad de cambio, el dinero para hacerlo y el tamaño adecuado para que sea rentable". En consecuencia, concluyó: "Si todos lo aprovechamos bien, el futuro es muy prometedor".

Por su parte, el Rector se sumó al optimismo de Ángela Santianes: "Sí, Asturias y su Universidad son un lugar de oportunidades" Y prosiguió: "Lo que está claro es que, con el discurso de la nostalgia, de la queja y el agravio, de la frustración, la división, no hay nada que ofrecer y os iréis para no volver". Según Ignacio Villaverde, "esta Universidad está en la tarea de sumar, en la de colaborar, en la de confiar en que todo es posible. Y vosotros y vosotras sois nuestra mejor realidad".

Ante un auditorio joven y de capacidad demostrada, Villaverde pronunció un discurso guiado por "el magisterio" de Santiago Ramón y Cajal, premio Nobel de Medicina en 1906. Quiso iniciarlo felicitando a Ángeles Gil, catedrática de Estadística e Investigación Operativa de la Universidad de Oviedo, por su reciente ingreso como académica numeraria de la Real Academia de Ciencias Exactas, Física y Naturales de España, la misma a la que perteneció Cajal.

Refiriéndose a los nuevos doctores, Villaverde indicó que "el doctorado es la máxima expresión del reconocimiento académico". Sin embargo, puntualizó, "no es una meta, es una prueba". Y concretó más: "El doctorado, una vez alcanzado, dice de nosotros que no hay reto ni dificultad que nos arredre, que no hay tarea por compleja, larga o abrumadora que sea, que no seamos capaces de afrontar con método y paciencia. Un máster nos enseña a hacer. Un doctorado nos enseña a saber".

En relación con la marcha de la Universidad y con sus proyectos para la institución, Ignacio Villaverde avanzó que una de las prioridades de su equipo de gobierno para este año consiste en lograr que los planes estratégicos se hagan "paulatinamente" realidad.

El Rector incluyó entre los principales desafíos de su acción la consolidación del supercampus "Ingenium", una iniciativa con la que la Universidad de Oviedo busca ganar presencia internacional sobre la base de una alianza de diez instituciones académicas, todas de países diferentes de Europa y con la Universidad de Oviedo como líder. Asimismo, destacó el desarrollo del acuerdo de financiación con el Principado, "que nos alivia, pero también nos exige", y la necesidad de acometer la necesaria reordenación de la oferta académica y, sobre todo, de las infraestructuras, para hacerlas más eficientes y sostenibles.