Rodrigo Suárez García, alcalde de Quirós (IU-IAS), nació en Villar de Salceú en 1981, y siempre ha tenido un especial interés en trabajar por y para su concejo natal. Es ganadero profesional, lo que le hace conocer de forma muy directa la realidad rural del municipio, y también las necesidades de uno de los sectores más importantes en la economía local. Ante todo le gusta escuchar las demandas de los vecinos y trabajar de forma realista. Quienes le conocen aseguran que no es un político al uso, y que a pesar de ser hombre de pocas palabras, es un eficaz gestor. Ante todo preconiza el trato directo con los vecinos y permanecer a pie de calle, atendiendo las demandas de la gente.

–¿Qué balance hace de la legislatura que ya acaba, y que ha tenido momentos bastante complicados?

–Yo creo que fue una legislatura muy positiva para Quirós, teniendo en cuenta que era la primera vez que me metía en política, pero en definitiva yo no soy quien para opinar sobre ello si no los quirosanos. De hecho todo este trabajo está hecho por y para ellos.

–¿De que se siente más orgulloso en esta primera etapa al frente del Ayuntamiento de Quirós?

–Personalmente de lo que más orgulloso me siento es de la gestión que hemos realizado de la pandemia de Covid. Tal parecía que íbamos anticipándonos a las medidas que después se tomaban desde otras instancias y la verdad es que fue muy complicado. Al final logramos dar un buen servicio a los vecinos y ayudar en lo que nos pedían. Fue una situación completamente nueva para todos y nos adaptamos lo mejor que pudimos.

–Quirós es un municipio netamente rural, y también cuenta con un importante patrimonio cultural. ¿Cree que es suficientemente conocido en el resto de Asturias?

–Pienso que Quirós no es tan conocido como debiera y por eso estimo que hay que darle un empujón muy fuerte. También debemos pensar que venimos de la pandemia y hubo dos años que lo ralentizaron todo. En cualquier caso, tenemos muchas ideas para el futuro.

–¿Cuál es su propuesta para atraer población al concejo, ahora que todo el mundo habla de la necesidad de repoblar las áreas rurales?

–Ante todo tengo claro que debemos vender la tranquilidad y la calidad de vida que ofrecemos, además de lo bien comunicados que estamos, a 40 minutos de Oviedo y a 45 minutos del peaje del Huerna.

–¿Cómo andan de conexiones digitales?

–Si la extensión de la fibra continúa con buen ritmo eso nos ayudará a ser todavía más atractivos para que la gente se asiente en nuestro municipio, con una belleza natural y una calidad medioambiental fuera de toda duda.

–¿Qué imagen les gustaría transmitir al resto de Asturias?

–Básicamente queremos transmitir una imagen seria de naturaleza, tranquilidad y calidad de vida. Todas esas cosas están cada vez más valoradas por la gente que quiere irse de las ciudades.

–¿Cuáles son las principales demandas que le llegan de los vecinos?

–Sobre todo nos piden la realización de pequeñas obras, mantenimiento de pistas, mejoras en carreteras secundarias…todas esas cosas que son importantes en la vida diaria. Es complicado resolver todo. A principios de la presente legislatura dejamos de percibir anualmente 126.000 € euros en ingresos, por la sentencia de la mina de Murias (100.000 euros cada año), que empezamos a pagar en 2020. De todas formas siempre tratamos de dar cauce al máximo de peticiones.