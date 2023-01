La jornada dominical de esquí en San Isidro empezó más tarde de lo previsto y con el enfado de muchos esquiadores. Cientos de deportistas tuvieron que hacer cola para acceder a las pistas porque durante varias horas fue imposible hacerlo por ningún medio. Tanto la estación de San Isidro como la de Fuentes de Invierno contaron este domingo con gran afluencia de esquiadores.

Los más madrugadores se encontraron al llegar a San Isidro con que no podían pasar del aparcamiento, pese a que ya tenían sus esquís y el "forfait". Lo que ocurrió es que no se podía acceder a la zona de pistas a causa del mal tiempo y la gente se fue amontonando en el parking. Hasta media mañana no se desbloqueó la situación, cuando los autobuses de la estación comenzaron a funcionar para acercar a los esquiadores a la zona de pista. A cientos de esquiadores les tocó hacer cola para poder disfrutar del día de esquí.

El fin de semana en San Isidro está resultando complicado. El sábado, ante la masiva afluencia de aficionados a las estaciones de esquí, se formó tal atasco en la zona de Riofrío, que fue necesario cortar el acceso al puerto durante varias horas a partir del mediodía, hasta normalizar la situación. Y es que numerosos conductores eludieron poner las cadenas a la altura de la localidad de Cuevas, donde hay una señal indicativa, y tuvieron que detenerse en Riofrío, donde ya no se podía avanzar más por la copiosa nieve caída y la calzada helada.

Muchas personas que encontraron el puerto cerrado pensaron que se trataba de una medida de seguridad por el riesgo de aludes, cuando en realidad se trataba de impedir con ello que la retención se incrementase, con el consiguiente riesgo.

La región bajo cero

En Oviedo se prevén mínimas de dos grados bajo cero, que serán de cuatro bajo cero en Langreo y seis bajo cero en Cangas del Narcea. En la medianoche de este domingo, la Consejería de Salud activará el nivel de alerta 1 (riesgo bajo) del Plan Nacional de actuaciones preventivas por bajas temperaturas 2022-2023. Hace una semana se lanzó el primer aviso, durante el temporal de las borrascas "Gerard" y "Fein".

Las autoridades sanitarias insisten en la necesidad de cuidar a la población más vulnerable al frío, es decir, las personas sin hogar y las que sufren pobreza o bajo estatus económico. Otros grupos de riesgo son las personas mayores de 65 años, las mujeres gestantes, los recién nacidos y lactantes, la población con movilidad reducida, las personas desnutridas con agotamiento físico, los casos de intoxicación etílica, las que trabajan al aire libre y las que practican deportes al aire libre en zonas frías.