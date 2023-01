El nombramiento del primer Comisionado que tendrá el Corredor Atlántico Noroeste dota a las regiones afectadas de un "interlocutor" que ya tenían las del Eje Mediterráneo. Sólo un día después de la designación de José Antonio Sebastián han quedado activadas las peticiones de desagravio y una de las primeras llega desde Foro.

"Queremos que el Comisionado tenga aquí una delegación permanente como el del Mediterráneo en Valencia", avanzó ayer el portavoz parlamentario y secretario general de la formación forista, Adrián Pumares justo antes de añadir que el nombramiento solo no basta. "No nos sirven fotografías", subrayó. "Queremos, además del comisionado, recursos. No toleraremos que traten a Asturias como una comunidad autónoma de segunda".

Reunión en Asturias

Sebastián, vallisoletano de 48 años y hasta ahora gerente de Material de Renfe Mercancías, ha recibido el encargo, confirmó el viernes el Ministerio de Transportes, de organizar "una primera reunión de alto nivel en Asturias con los principales actores del Corredor Atlántico para poner en común las necesidad y prioridades de la infraestructura ferroviaria".