La plantilla de la Seguridad Social denuncia la "caótica" atención al público

La plantilla de la Seguridad Social (INSS) se moviliza contra el deterioro del servicio al ciudadano que, reconocen, se ha convertido en "caótico" desde la pandemia. Una plantilla con 234 funcionarios en Asturias que en el año recién terminado ha atendido a 124.000 personas de manera presencial o telefónicamente con cita previa, según los datos recopilados por CSIF.

Pese a esa labor, la cita presencial en Asturias rondó el mes de espera. CSIF junto a CC OO y UGT han convocado concentraciones en Sevilla, Madrid, Valencia y Barcelona en protesta contra lo que califican "la cita imposible" y el deterioro de una atención al ciudadano que, aseguran les hace mella porque quienes dan la cara, día a día, son los trabajadores. Sostienen que la deslocalización de expedientes mediante la cual un asunto con origen en Asturias puede ser resuelta en Valencia lejos de agilizar ha introducido una mayor complejidad en los trámites.

LA NUEVA ESPAÑA lleva publicando hace meses una serie de informaciones y reportajes sobre las dificultades con las que se encuentra la atención presencial al público desde el estallido de la pandemia, una situación que se da en mayor medida en los servicios que dependen de la Administración General del Estado. Los problemas se agudizan cuando quienes demandan algún tipo de gestión o información son personas mayores, menos habituados a realizar trámites a través del teléfono móvil o el ordenador. Algunas entidades o departamentos ya han empezado a mover ficha para tratar de paliar, aunque sea parcialmente, ese tipo de carencias.

La Delegación del Gobierno en Asturias ha iniciado una campaña por los ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes para ofrecer información y asesoramiento a los ciudadanos, mientras que la Agencia Tributaria ha firmado un protocolo de colaboración con la Plataforma de Mayores y Pensionistas para que estos colectivos no encuentren "un muro infranqueable".

Pero la Seguridad Social no está entre las entidades que ya han dado ese paso, según aseguró a este periódico Ricardo Aguirre, coordinador nacional de CSIF para esta entidad y presidente de la Junta de Personal Funcionario de la Administración General del Estado (AGE) en Asturias. "La situación actual es caótica, no hay manos. Y hay expedientes que por su naturaleza, como los de jubilaciones, viudedad o el Ingreso Mínimo Vital que requieren rapidez en su tramitación", apuntó Aguirre. "No se trata de expedientes que se puedan resolver en una hora", asegura el coordinador de CSIF.

La edad media entre los funcionarios del INSS en Asturias está próxima a los 60 años, lo que agravará aún más el déficit en la reposición de empleos y, en consecuencia, las dificultades para dar la atención que requiere la ciudadanía.

Cierres

"La pérdida continua de personal debido a las jubilaciones se incrementará en los próximos cinco años, con el retiro de hasta un 30 por ciento de la plantilla actual", augura Aguirre. "Irremediablemente la falta de personal conlleva el cierre de unidades operativas, integrándolas en otras. Esta situación caótica en la gestión de la atención ciudadana y de los recursos humanos es lo que nos ha llevado a esta movilización sindical", argumenta el presidente de la Junta de Personal Funcionario de la AGE en Asturias.

Los trabajadores dudan de la eficacia y eficiencia del nuevo sistema de deslocalización de expedientes, por el que un asunto con origen en Asturias puede ser resuelto vía informática en Zaragoza o Valencia. Es decir, "una pensión solicitada en Asturias puede ser resuelta, fiscalizada e intervenida en tres provincias distintas. No existe como antes un control físico del expediente. Es un caos", explica Aguirre, quien indicó que actualmente los trabajadores del INSS de Asturias tramitando, por ejemplo, expedientes de Madrid y Sevilla.

Las quejas ciudadanas van en aumento en todo el país hasta el punto de que ya existe una recogida colectiva de firmas con el reclamo "¡Es imposible coger cita en la Seguridad Social!" en la plataforma Change.org, que ya va por cerca de 84.000 firmas y crece a diario.