El PP negocia con "personas de referencia" de Cs que sumará a su lista regional

El Partido Popular asturiano ha activado ya el proceso de atracción de cargos y dirigentes de Ciudadanos con el objetivo de propiciar una ampliación del espectro electoral de centro-derecha de los populares y recoger valores electorales de la formación naranja, enflaquecida por diversos procesos de redefinición y con un futuro sombrío. De hecho, según corroboran fuentes de la dirección popular, personas "de referencia" del partido que fundó Albert Rivera ya han expresado su interés en sumarse al proyecto del PP. "Se trata de un paso de gigante en la necesaria reunificación del centro derecha", sostienen dirigentes del PP asturiano.

El proceso irá desarrollándose próximamente pero ya ha registrado su "pistoletazo de salida". Y no es exclusivo de Asturias: precisamente estos días trascendía la posibilidad de que Begoña Villacís, vicealcaldesa de Madrid, se incorpore al proyecto del PP de Alberto Núñez Feijóo. La ofensiva popular no es activa: "No se trata de hacer fichajes, sino de abrir las puertas a aquellas personas de otras formaciones del mismo espectro político que crean que es necesario aunar esfuerzos para producir un vuelco electoral", sostienen las mismas fuentes. El mensaje ha sido trasladado también a las juntas locales del partido, algunas de las cuales ya llevan tiempo manteniendo conversaciones con representantes de Ciudadanos en sus ámbitos territoriales. Inevitablemente, las miradas se dirigen a Oviedo, donde se mantiene un gobierno bicolor de populares y naranjas con buena sintonía y que es un referente institucional para el PP asturiano; de hecho se esperan decisiones a medio plazo para conformar una candidatura sólida de cara a los próximos comicios municipales.

Pero en el PP no quieren por ahora dar nombres, más allá de reseñar que "hay personas relevantes de Ciudadanos que ya han iniciado conversaciones para ese proceso" y que en la lista autonómica que liderará Diego Canga se guarda sitio para integrantes que representarán, de forma indudable, esa concentración ideológica. "No se trata de decisiones entre partidos, sino de pasos personales", recalcan las mismas fuentes. Lo que sí está claro es que habrá "suma de personas de referencia de Ciudadanos en la candidatura autonómica".

También destacan que el proceso se alinea con un movimiento nacional. "Se trata de fortalecer la única alternativa al socialismo y a Adrián Barbón, convirtiendo al PP en un partido de puertas abiertas, que atrae a personas que pueden aportar a nuestro proyecto ganador", señalan las fuentes consultadas. El paso dado por la dirección del PP en Asturias abre el camino para que las juntas locales sigan la estela y propicien una integración de personas de Ciudadanos. Quedan aún muchas incógnitas sobre el futuro de la formación naranja; de hecho, tras el reciente proceso de refundación nacional, los nuevos líderes del partido confiaban en que los cargos que habían resistido en las siglas hasta ahora permanecerían en ellas.

Pero el paso que Villacís está dispuesta a abordar ha abierto la puerta a que otros dirigentes, que dudaban de dar el salto al PP, ahora se lo replanteen. No obstante, la portavoz de Ciudadanos en Asturias, Susana Fernández, aseguró hace días que la formación naranja está dispuesta a concurrir a las elecciones autonómicas del próximo mes de mayo, pero aún tendrá que abordar un proceso para elegir quién encabezará esa hipotética candidatura. Así, no se descarta que el paso de personas de Ciudadanos al PP se produzca antes de que se aborde ese proceso interno.

La dirección regional del Partido Popular no buscará acuerdos de coalición, sino integraciones: "El PP será la parte prioritaria y muy principal de los acuerdos, siempre con nuestras siglas", aseguran los populares asturianos. "Los votantes nos piden con insistencia, casi a gritos, la unión y la integración, sumar. Y eso es lo que vamos a ofrecer a los asturianos, con personas con cualificación profesional, experiencia y vocación de servicio público, sin sectarismos", recalcan. "No hay más alternativa al socialismo que el PP y no se puede desperdiciar ningún voto", aseguran dirigentes del partido en Asturias que recalcan que "no se puede desperdiciar ningún voto, porque todo lo que no sea votar a Diego Canga favorecerá a Adrián Barbón". Los populares asturianos están convencidos de que una nueva victoria del PSOE supondrá "aplicar en Asturias el sanchismo; es decir, formar una coalición con Podemos e IU".