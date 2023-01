"Todos los partidos del Gobierno de coalición sabemos que debemos replicarlo en Asturias"

Ovidio Zapico, coordinador general de IU de Asturias, encabeza una lista de consenso que elimina las primarias y sutura viejas heridas en una organización con hábito reciente e histórico de cruenta confrontación intestina. Candidato de una forma casi insólita en la coalición, sin oposición interna, se dirige hacia las autonómicas de mayo buscando alianzas de espectro amplio en la izquierda y con la firme convicción de que puede llevar su influencia más allá de un acuerdo puntual de investidura con el PSOE para llegar hasta "dentro del Gobierno".

–¿Qué dice de ustedes esta lista unitaria?

–Significa la superación de una crisis que duraba ya demasiados años. Desde que llegamos a la coordinación, en 2020, trabajamos con la intención de coser la organización, de ponerla a trabajar en la misma dirección y superar las discrepancias internas para pensar en proponer hacia afuera. Todos hemos sabido estar a la altura.

–¿Cómo y cuándo han conseguido la armonía?

–Fue algo paulatino, pero hubo un momento de inflexión en febrero, cuando la organización respondió de una forma unánime en contra de la propuesta (de Foro) de bajar impuestos a cambio de la oficialidad. A partir de ahí, entramos en una línea de sintonía y fuimos conscientes de que la sociedad premia la estabilidad, valora que los partidos no tengan trifulcas internas.

–¿Y ahora, qué?

–Tenemos dos caminos que son paralelos y deben ir dando pasos acompasados. El primero consiste en elaborar el programa electoral previa discusión con movimientos sociales, sindicatos y partidos cercanos y el segundo en la culminación, de forma tranquila y serena, de Convocatoria por Asturias, el proceso político que emprendimos en enero de 2022 como una operación de escucha a colectivos y actores políticos. Esto no es nada nuevo, IU ya lo ha hecho antes y tiene la misma cultura y finalidad política de lo que la vicepresidenta Yolanda Díaz está haciendo a nivel nacional con Sumar. Todo lo que hagamos de cara a las elecciones de mayo va a ser muy importante para poner los cimientos de lo que pueda ser Sumar en Asturias en las generales de diciembre.

–La confluencia con Podemos ha fallado aquí mientras germina en el resto de España. ¿Qué pasa en Asturias?

–Convocatoria por Asturias no es un proceso bilateral, sino algo mucho más amplio, porque la izquierda en Asturias es muy plural. Por eso estamos hablando con colectivos sociales, sindicatos y no solo con Podemos, también con Más País, Izquierda Asturiana y otros partidos. De todo eso nos tenemos que encargar durante las próximas semanas de forma serena, tranquila, avalados por el resultado de estas primarias y con poco ruido y pocas noticias.

–¿Pensando en la meta de una candidatura que integre a todos esos colectivos?

–El siguiente paso debería consistir en que fuéramos capaces de generar espacios unitarios superiores a IU que se puedan plasmar en propuestas electorales y en traer a ese espacio no solo a colectivos, también a personas. Los compañeros de Oviedo están haciendo un buen trabajo para recuperar a gente que nunca se tendría que haber quedado en el camino, y hablo por ejemplo de Gaspar Llamazares.

–¿En qué medida puede ser un obstáculo la fractura interna que sufre Podemos?

–Las divisiones y los conflictos nunca son buenos. Sería imprudente hacer ahora mismo una valoración que fuera más allá.

–¿Qué le deja esta legislatura?

–Creo que desde IU hemos hecho una labor muy buena que supo aportar en los momentos más difíciles algo que era muy necesario, la estabilidad. Los cuatro presupuestos, con IU inmersa en la negociación, evitaron que Barbón entrase en esa alocada carrera de rebajas fiscales que emprendieron otros barones socialistas. También hemos conseguido blindar el corazón social de Asturias, al menos sobre el papel.

–¿Y el Gobierno?

–Estamos satisfechos con la gestión de la pandemia, pero decimos que estamos ante una legislatura fallida, o decepcionante, por todo lo que tiene que ver con la política industrial y porque lamentamos que los grupos de presión se hayan acercado peligrosamente a la Junta y al Gobierno y estén reflejados en leyes, en la de medidas administrativas urgentes o en la de calidad ambiental.

–¿Esos desencuentros pueden afectar a sus relaciones con el PSOE en la próxima legislatura? El artífice de esas leyes, el vicepresidente Juan Cofiño, repite como número dos en la lista socialista.

–No. No van a afectar para nada. El Gobierno de coalición en España es un modelo que funciona bien y que la sociedad valora y apoya, y todos los que participamos en él sabemos que muy probablemente nos tengamos que sentar y entendernos para replicarlo a escala asturiana. Y todos sabemos también lo que suponen las negociaciones, que hay que escuchar y renunciar a exigencias y no tengo dudas de que cuando llegue el momento lo vamos a poder hacer.

–¿Seguro que el PSOE estará por la labor?

–Soy optimista. El conjunto de IU de Asturias es consciente, sin ningún genero de dudas, de que tenemos que enfrentarnos a las elecciones con el ánimo de conseguir un resultado que permita la gobernabilidad de Asturias, pero no desde un acuerdo puntual de investidura, sino desde dentro del Gobierno. El PSOE y nosotros somos viejos conocidos. Ellos saben que somos una fuerza que dialoga, que sabe acordar y después se responsabiliza de lo que acuerda. No me cabe duda de que si llega el momento ese Gobierno de coalición se va a producir. Es muy difícil, por no decir casi imposible, que haya condiciones para un cambio y un Gobierno del PP con Vox en Asturias. La sociedad asturiana no está pensando en eso.