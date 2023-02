Diego Canga (PP) promete cambiar asesores por científicos y eliminar la cita previa

El PP aún no tiene definido su programa para las elecciones autonómicas de mayo, pero Diego Canga ya empieza a desvelar las iniciativas e ideas de cosecha propia en las que incidirá en los próximos meses para tratar de alcanzar la presidencia del Principado. El candidato del PP mostró este martes su tarjeta de presentación a la Federación de Empresarias y Directivas de Asturias (FEDA), ante las que se comprometió a acabar con "la losa de la burocracia", con medidas como la identificación y supresión de los puntos negros de la administración del Principado en sus primeros cien días de gobierno; la supresión de la cita previa o el establecimiento de una ventanilla única que evite al emprendedor "ir de consejería en consejería" para que le den una licencia. Y prometió que si es elegido presidente reducirá a la mitad el personal de confianza: "Cambio asesores por científicos", anunció.

Diego Canga transitó en su intervención ante las empresarias asturianas de lo particular a lo general, para concluir que el cambio en Asturias necesita "tres cosas", que desgranó por este orden. La primera, un nuevo presidente: "Puedo ser mucho mejor gestor que Adrián Barbón", proclamó. La segunda, rodearse de un buen equipo: "O me rodeo de gente muy buena, o voy a fracasar. Yo solo no voy a poder cambiar Asturias, no esperéis de mi que venga con una varita mágica europea. Eso no va ocurrir", advirtió. El candidato reveló que necesita "una cúpula de 150 o 200 personas francamente buenas, que es lo que permite rodar la maquinaria". Y en tercer lugar, "lo más complicado de todo" reconoció. "Necesito que Asturias me siga, necesito que la sociedad asturiana también quiera cambiar. Hace falta que toda la sociedad, los profesionales empujen. No basta con votar a Diego Canga y quedarme en el sofá de mi casa, esperando que Asturias vaya a cambiar por arte de magia. Este cambio de mentalidad no lo voy a conseguir en cinco minutos". Entre las medidas de choque se comprometió a reducir a el número de asesores. "Barbón tiene 18, si yo soy elegido presidente, tendré la mitad, 9. Cambio asesores por científicos. Y si lo hago yo, tendrán que hacerlo los demás. Se liberarán muchos recursos para destinar ese dinero a la inversión y a la innovación", afirmó el candidato.

Cuando las empresarias le preguntaron por la conciliación, respondió que "los horarios en España son manifiestamente mejorables, estamos un pelín retrasados respecto a Europa". Y confesó que "en estos cuatro meses de excedencia" para la campaña electoral, "no voy a cobrar ni un euro. Es mi mujer la que sostiene a nuestra familia".

Una empresaria trasladó al candidato popular la preocupación por una situación que, a su juicio, empieza a extenderse en Asturias, el recurso a "la paguina". Afirmó la empresaria que es habitual encontrarse con la negativa por respuesta cuando se llama para ofrecer cursos de formación. "Ya me lo han dicho catorce veces en estos días, y en distintos puntos, que hay gente que prefiere quedarse en casa, que trabajar. Es un problema gordo", respondió el candidato.

Canga aprovechó el evento de FEDA para mostrar alguna de sus cartas en la partida por la presidencia del Principado. Abogó por "mejorar la calidad de la gestión en Asturias porque he notado un problemón en esta materia", afirmó. La medida correctora sería "hacer un examen similar al de la Unión Europea, donde estamos un día entero y si no lo pasas, no te nombran; en ese examen sudas. Porque puedes ser un gran abogado, un médico excelente o un profesor magnífico, pero no un buen gestor de equipos de y de dinero". Una nueva fiscalidad "para que Asturias esté, no ya como Madrid, sino como nuestros vecinos de Galicia, Castilla y León o Cantabria, porque perdemos con todos" forma parte del paquete de iniciativas que agotará en la campaña electoral.

El decálogo de Diego Canga

Mejorar la calidad de la gestión. Acabar con la losa de la burocracia. Identificar los puntos negros del Principado y eliminarlos en los 100 primeros días de mandato. Eliminar la cita previa en la Administración. Ventanilla única para licencias. Deflactar el IRPF a las rentas de hasta 30.000 euros anuales. Tarifa plana para autónomos. Bonificar el impuesto de donaciones, suprimir el de patrimonio y reducir el de actos jurídicos documentados. Suprimir a la mitad el número de asesores en el Principado y destinar ese dinero a puestos de investigador. Elevar la inversión en I+D+i a la media nacional, el 1,4% del PIB.