Los agentes sociales piden a Barbón un plan para "generar empleo y riqueza con el AVE"

La llegada de la alta velocidad a Asturias puede y debe servir para "generar empleo y riqueza". Pero hace falta elaborar un plan para "maximizar el impacto positivo". Y para ello se hace necesario conocer lo antes posible la fecha de apertura de la Variante y las frecuencias y los precios de los trenes para que las empresas estén preparadas y para aprovechar las "nuevas oportunidades de negocio". La idea general es "hablar de futuro" y de las obras pendientes más allá de la variante de Pajares, en especial de la renovación integral de las vías entre Pola de Lena y Gijón para adaptarlas a la circulación de trenes de alta velocidad. Son las expectativas de los agentes sociales y económicos que participarán mañana en la reunión constitutiva de la "Mesa de coordinación para la llegada de la alta velocidad ferroviaria a Asturias", convocada por el presidente del Principado, Adrián Barbón.

María Calvo, presidenta de la FADE, señala que la prioridad es abrir la Variante para viajeros y mercancías, y contar con "plazos ciertos para que las empresas puedan maximizar el impacto positivo de este hito". Aboga por ejecutar a continuación los proyectos de renovación de vía entre Pola de Lena y Gijón "para que sean compatibles con la alta velocidad y se logre la correcta conexión ferroviaria con El Musel". Para estos proyectos Calvo instó a las administraciones a "actuar con celeridad en cuanto a la planificación, licitación y construcción, "a fin de cumplir con las exigencias europeas de tener listo el trazado en 2030". Paralelamente, el Gobierno debe "poner en funcionamiento la Zalia como nodo logístico", insistió.

Carlos Paniceres, presidente de la Cámara de Comercio de Oviedo, aprovechará la reunión para presentar los primeros resultados del estudio sobre el impacto de la llegada de la alta velocidad en otros puntos de España, y que augura que en Asturias se duplicará el número de viajeros. "La alta velocidad tiene que suponer un revulsivo, pero hay que diseñar un plan y ‘paquetizar’ muchas ofertas. Hay que hablar de frecuencias y de precios de los billetes", apuntó. Pero la comisión debe ir "más allá" y empezar a debatir, por ejemplo, sobre el redimensionamiento de las estaciones, que "necesitarán espacio para cuestiones como aparcamientos y zonas de alquiler de coches", y también sobre "la movilidad interna, que ahora no está dimensionada para lo que viene".

Daniel González, presidente de la Cámara de Comercio de Avilés, aseguró que asistirá a la reunión "como muestra de unidad". Resaltó que las empresas asturianas necesitan "cuanto antes un plan claro de fechas de comercialización, ya que debemos de estar preparados". Añadió que perder la época estival tendría "un impacto muy negativo" para el sector HORECA (hoteles, restaurantes y cafeterías), que ya se está preparando "para recibir un volumen elevado de turistas gracias a la mejora que supone el AVE".

José Luis Álvarez Almeida, presidente de la patronal de la hostelería y el turismo, OTEA, acudirá al encuentro con la idea de que es hora de "hacer y planificar", y convencido de que la alta velocidad será "una herramienta brutal" para luchar contra uno de los grandes males, si no el peor, del turismo asturiano: la estacionalidad. Abogará por "trabajar todos a una" y por "hablar de futuro", porque es "esperanzador", y no del pasado, porque "lo que pasó, pasó". Indicó que es hora de hablar, por ejemplo, de movilidad interna en Asturias, de si las estaciones están preparadas para la avalancha que se avecina" o de un asunto que considera "muy importante", el "nicho de mercado al que nos vamos a dirigir", ya que por ejemplo en León la llegada de la alta velocidad "no aumentó demasiado el número de pernoctaciones, pero sí la facturación en las habitaciones".

Eduardo Sánchez Morrondo, presidente de Compromiso Asturias XXI, confía en que se cumplan los plazos previstos para la llegada de la alta velocidad, y en que, además de la fecha definitiva, se "concreten en semanas, y no en meses, las incógnitas por resolver", pues hay "muchísimas personas que están viendo una oportunidad enorme de captar visitantes y, sobre todo, de negocio". En su opinión, ya solo cabe "el optimismo", porque la alta velocidad supondrá "un hito" y "un antes y un después para Asturias".

Javier Fernández Lanero, secretario general de UGT Asturias, comentó que la "Mesa del AVE" es "una idea extraordinaria" que debe servir para hacer "un seguimiento de la obra de la Variante y estar pendientes de los plazos de apertura y de que no haya más retrasos". Cree que debe exigirse "una fecha clara y concreta de la apertura", pero también incidir en que después debe completarse la mejora del trazado desde Pola de Lena hasta Gijón antes de 2030 y ver "cómo y en qué tiempo se ejecuta". En todo caso, "con la llegada de la alta velocidad asegurada, lo importante ahora es hablar de "conectividad, de frecuencias, de precios y de tipo de trenes". Cree que debe conformarse un "mix de posibilidades" para que cada asturiano pueda elegir viajar en tren, coche o avión en función de las frecuencias y los precios.

Este periódico intento también sin éxito obtener declaraciones de representantes del Gobierno del Principado, de la Cámara de Comercio de Gijón y de Comisiones Obreras.