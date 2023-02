El alivio de ver llegar a casa la furgoneta del centro de día

Cuando Isabel (nombre ficticio) vio llegar la furgoneta adaptada a la puerta de su edificio en Oviedo este miércoles por la mañana respiró aliviada. Tanto ella como sus familiares.

Isabel es una de los decenas de usuarios de los centros de día de la red pública de Asturias que llevaban en las últimas semanas algo preocupados por la posibilidad de quedarse por un tiempo sin transporte. En concreto, fue en once centros (Arriondas, Belmonte, Clara Ferrer, El Cristo, El Mirador, El Nodo, La Vega-Mieres, Los Canapés, Palacio de Villar, Riaño y Valentín Palacio) donde se planteó el problema debido a los retrasos en la tramitación de los contratos del transporte. Tras saltar la alarma, después de hacerlo público un grupo de afectados, en la Consejería de Derechos Sociales lograron in extremis prolongar "de forma transitoria" los contratos hasta poder resolverlos de forma definitiva.

Así las cosas, pasadas las diez de la mañana, la furgoneta adaptada en la que viajan habitualmente Isabel y otros usuarios del centro de día de El Cristo no faltó a su cita. Son tres rutas las que se hacen por la mañana para llevar a las 22 personas del concejo de Oviedo hasta este equipamiento que comparte espacio con la residencia, en la que hay 151 mayores y dependientes. A la entrada del centro de día les esperó, junto a LA NUEVA ESPAÑA, Ana R. Llaneza, la directora. Su presencia fue excepcional.

La ocasión lo requería: la posibilidad de quedarse sin transporte angustió a más de un usuario de los centros de día asturianos y preocupó sobremanera a las familias, debido a la importante ayuda que supone tal servicio de apoyo a las personas mayores y dependientes. "La verdad que aquí no ha habido mucha angustia ni preocupación pues es gente que lleva bastante tiempo y rápidamente se les aclaró y aseguró que no iba a haber problema", explica Ana R. Llaneza.

Pero si la tranquilidad reina entre familiares y usuarios, no es así entre los trabajadores de la empresa que cubre el transporte, pendientes de formalizar los contratos. En los once centros donde se ha arreglado la cuestión por ahora, será necesario tomar una decisión definitiva sobre el futuro del transporte. Los sindicatos y algunas formaciones políticas han alertado de que son decenas las personas que pueden quedarse sin empleo si no se renuevan los contratos.