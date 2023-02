Escepticismo de los usuarios sobre el pacto en Atención Primaria: "Elude la calidad"

El acuerdo alcanzado entre el Principado y cinco de los seis sindicatos sanitarios para mejorar las urgencias de Atención Primaria no convence a los usuarios e indigna a los enfermeros del SAC (Servicio de Atención al Ciudadano). Para los pacientes, el pacto, que supone un aumento de remuneración de las horas de guardia, solo busca "apagar fuegos, sin solucionar el problema de fondo". "Únicamente se habla de sueldos, no de calidad. Y no todo se compra con dinero", denuncian. De igual forma, los profesionales de enfermería del SAC rechazan el acuerdo al considerarse "despreciados y maltratados". "El Sespa incumple lo que dijo; equipara al 100% de los médicos del SAC con los de SUAP y SAMU, y en cambio, solo al 50% de los enfermeros, dejando sin utilizar 122.000 euros de lo aprobado en los presupuestos", se quejan.

El pacto de las urgencias extrahospitalarias tendrá un coste de 1,5 millones al año e incluye el complemento salarial más generoso del sistema sanitario público: un tipo de guardia que para los facultativos supone una retribución de 43 euros la hora, frente a los 24,73 euros por hora a los que se paga la guardia convencional. Con ello, el Principado busca hacer más atractivo este trabajo en un momento en el que escasean profesionales. "Como no se cambie el sistema de arriba a abajo, no solucionamos nada. Estos son malos arreglos", afirma Susana Pérez-Alonso, presidenta de la Asociación de Usuarios de la Sanidad de Asturias (Asencro). "Es una vergüenza. La única solución es discutir los sueldos cuando esas retribuciones no repercutirán en los pacientes. ¿Cuándo vamos a hablar de calidad?", profundiza. En la misma línea se pronuncia Manuel Cañete, presidente de la Federación de Asociaciones Vecinales (FAV), un colectivo muy reivindicativo con la Atención Primaria. "Con el acuerdo, Salud apaga fuegos, pero no soluciona el problema de fondo. Parece que el objetivo es apaciguar a los sanitarios con más pagas, cuando esto en la práctica no se compra todo con dinero. Nos preocupa el cierre de centros de salud por las tardes y no creemos que este acuerdo solucione el déficit de facultativos", reflexiona. Los enfermeros del SAC elevan las quejas. Luis Vega, del área IV, denuncia el "desprecio" a su colectivo, que "recuerda a un clasismo que pensábamos que estaba superado". Los profesionales del SAC llevan seis años luchando por una equiparación salarial respecto a sus compañeros del SUAP y el SAMU, al desempeñar la misma función. Sin embargo, y a pesar de las promesas, ésta todavía no ha llegado y ese es el motivo principal por el que el sindicato USIPA/SICEPA no firmó el acuerdo con el Principado. El resto de organizaciones "hablan de responsabilidad, de un buen acuerdo... Ciertamente hace falta coraje y poca vergüenza para vender de esta forma a la enfermería del SAC", que logra la equiparación en un 50% frente al 100% de los médicos, protesta Luis Vega. Mismos argumentos utiliza su compañera Celsa García, del área IV: "Después de seis años en el horno, pensábamos que el modelo de reorganización iba a ser más beneficioso para nosotros. Nos sentimos maltratados, decepcionados, indignados... Era el momento y nos han dejado otra vez fuera". Según expresa García, el acuerdo de mejora del Principado parte de "una discriminación", pues deja a las enfermeras del SAC "sin cobrar noches y festivos". "Tampoco entendemos que sobrando dinero no se haya utilizado para dejarnos mejor parados", añade. Las discrepancias con el plan llegan hasta de los propios médicos. "Esperábamos una reorganización más estructural y no solo laboral, teniendo en cuenta el déficit del recurso humano y el envejecimiento progresivo en la plantilla orgánica", expresa Antonio Fernández, presidente de la sección asturiana de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (Semergen), que dice más. "También esperábamos una definición de los procesos asistenciales más prevalentes en la atención continuada junto con una definición clara de los roles profesionales e indicadores cuantitativos y cualitativos de la actividad desempeñada".