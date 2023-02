Llega un fin de semana con pocas nubes en Asturias... ¿pero se acabará el frío?

Asturias acumula varios días en los que no se quita el frío de encima, aunque en mayor o menor medida según la jornada. El caso es que hace falta salir bien abrigado a la calle y todo apunta a que en los próximos días los asturianos no se podrán quitar demasiadas capas de ropa, al menos en las horas que no son centrales. ¿Cómo evolucionarán las temperaturas los próximos días? ¿Lloverá o hará sol durante el fin de semana?

Por responder a ambas preguntas en función de las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet): no habrá cambios significativos en el termómetros y los cielos tendrán pocas nubes, aunque con algunas nieblas durante algunos momentos. Temperaturas del fin de semana Este viernes, las temperaturas mínimas permanecerán sin cambios o en ligero descenso en el noroeste y costa central y en aumento en el resto. Las mínimas oscilarán entres los -3 grados de Oviedo, Langreo o Cangas del Narcea y los 7 de Llanes. Las máximas, por su parte, estarán entre los 12 de Avilés y los 17 de Cangas del Narcea. El sábado, por su parte, las temperaturas mínimas estarán en ascenso, ligero o sin cambios en el litoral. Y las máximas con pocos cambios. Las mínimas serán de -1 grados (Langreo), 0 grados (Oviedo) y hasta, de nuevo, los 7 de Llanes. Las máximas, entre los 12 de Navia y los 16 de Cangas del Narcea. Panorama similar se vivirá el domingo, aunque con algo de descenso en las temperaturas máximas. Habrá oscilación entre 1 y 13 grados. Más claros que nubes Según la Aemet, la tónica general de este fin de semanas será de más claros que nubes. El viernes y sábado predominarán los cielos poco nubosos, aunque con nubes bajas y brumas matinales, en el caso del viernes, y a última hora del día, en el caso del sábado. El domingo, por su parte, el pronóstico es de un cielo poco nuboso o despejado en el tercio sur y predominio de los cielos nubosos de nubes bajas en el resto, con probables brumas y bancos de niebla matinales en el interior occidental.