La montaña no tiene secretos para ellos

Noel Rodríguez Díaz y Marcos García Calleja, de 35 años, están más que contentos estos últimos días de nieve en Asturias. La razón es sencilla: en el año 2019 pusieron en marcha su empresa de guías de montaña y naturaleza en Moreda (Aller), de donde ambos son, concretamente del valle de Nembra, aunque es Noel quien se quedó a vivir en su tierra natal mientras que Marcos va y viene a Gijón.

La idea de ambos siempre fue emprender en su tierra, en Aller, en aquello que les gustó siempre: la naturaleza, la montaña y el deporte. En estos días están organizando rutas por la nieve en raqueta desde Fuentes de Invierno. "En invierno podría decirse que el 90 por ciento de las salidas que hacemos son con raquetas. Son rutas superchulas y accesibles en un entorno que ofrece paisajes espectaculares", matiza Noel.

Mientras Marcos García se licenció en Relaciones Laborales, Noel lo hizo en Biología. En la actualidad ambos coinciden en el mismo trabajo, a turnos, en una tienda deportiva y Noel, además y durante el invierno, es también profesor de esquí en Fuentes. La idea de poner en marcha "Jarascada, guías de montaña y naturaleza", con sede en Moreda aunque, dependiendo de las temporadas, trabajan en diferentes zonas de Asturias, les rondaba hace años por la cabeza, de ahí que ambos, al mismo tiempo, se preparasen para obtener el título de Técnico Deportivo en Media Montaña, formándose para ello en Avilés.

"Tras dos años de formación obtuvimos el título en 2019 y dimos el paso de abrir nuestra empresa en Aller. Poco tiempo después llegó la pandemia y lo cierto que fue un palo grande, pues acabábamos de empezar, pero no es menos cierto que cuando la gente pudo volver a su normalidad no pensábamos que se iban a tirar al monte como locos, con tantas ganas, y eso nos favoreció, especialmente, el boca a oreja, además de llevar una buena estrategia de marketing en redes sociales", señalan.

Mientras que en invierno las raquetadas son su principal actividad, no lo es menos el resto del año. Como recuerda Noel, en primavera "hacemos avistamientos oseros en Cangas del Narcea y Proaza, mientras que en agosto y septiembre los hacemos en Somiedo. En verano tenemos actividades de senderismo de uno o dos días en puntos estratégicos de la Cordillera, así como actividades relacionadas con el ecoturismo o formación, por ejemplo, hace un par de años empezamos a organizar también paseos nocturnos acompañados de un astrónomo, así como talleres de botánica o de orientación en la montaña", explica.

Noel no concibe vivir en otro lugar que no sea Aller. "Yo prefiero el pueblo cien veces, en una ciudad yo no podría vivir. Siempre que pueda y mi trabajo me lo permita, mi intención es seguir aquí", afirma. En cuanto a si hay presente y futuro en el emprendimiento rural en Asturias, señalan: "Como somos guías autónomos con sede en Aller, nos movemos por toda Asturias, ahora bien no todos los lugares están tan bien comunicados como el nuestro, y no solo por carretera, también a nivel de internet. Yo solo veo ventajas a vivir y emprender aquí, si te gusta la tranquilidad y vivir en contacto con la Naturaleza, no hay dinero que lo pague". Los dos coinciden en que, cuando decidieron abrir su empresa, contaron con todo tipo de ayuda por parte del Ayuntamiento.

"No podemos estar más que satisfechos de emprender en Moreda. La acogida por parte del Consistorio fue muy buena, dándonos todo tipo de facilidades. El ver que dos chavales de la zona querían montar una empresa de turismo activo, con el potencial paisajístico y de naturaleza que hay aquí, lo acogieron muy bien. Nosotros, por nuestra parte, aquí en Aller no podemos estar más contentos", destacan.