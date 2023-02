"Quieren implantar el libro digital agrícola pero no hay cobertura"

Es lo que tiene vivir y dedicarse a la ganadería en un pueblo del profundo suroccidente asturiano: La Cerezal de Rellanos, en Tineo. Se cita José Ramón García Alba, "Pachón", con LA NUEVA ESPAÑA un viernes por la mañana y resulta que la amenaza de nevadas le disuade de viajar a Oviedo, que no están muy bien las carreteras. Por si fuera poco, a la hora en la que queda fijada la entrevista telefónica –debe irse en coche a las afueras del pueblo para coger cobertura– va una vaca y se pone de parto. Así que el secretario general de Unidad Campesina Asturiana (UCA) va al grano en cada pregunta sobre cómo van las cosas por el medio rural. No es muy optimista Pachón García, desde hace ocho años al frente de la organización que tiene más representantes en la Cámara Agraria del Principado: 9, frente a 8 Asaja y otros 8 Coag.

–Hay un nuevo sindicato, URA, que se queja de la falta de renovación en la Cámara Agraria, de que no hay elecciones, y de que las organizaciones de siempre no ayudan al campo.

–Elecciones las piden los que las pierden. UCA ganó las últimas, en 2002. Si no las hay, será que no las convoca quien debe. También ellos llevan ya tiempo, primero como asociación, ahora como sindicato, ¿han resuelto ya algo? Cada uno tiene su opinión. UCA trabaja y hay cosas que salen adelante y otras no. Pero hace su trabajo.

–¿Por ejemplo?

–Los purines. Logramos que Asturias quedase al margen del polémico decreto en parte, ya que muchos pueden seguir regando de la forma tradicional. Eso fue un logro de UCA. Se modificó la injusta ley de Montes que no dejaba entrar el ganado en zonas quemadas y abiertas, pero es que es imposible controlar a los animales sueltos en libertad. Ahora peleamos con el libro digital agrícola que quiere hacer obligatorio el Ministerio.

–¿Qué le pasa?

–Pues se quiere implantar el libro digital –un cuaderno de campo que reúne todos los datos de una explotación agraria– en el medio rural, pero en los pueblos no hay cobertura. Yo, para hablar contigo, me he tenido que alejar 5 kilómetros de casa en busca de cobertura. ¿Tendré que hacer lo mismo cuando tenga que registrar algo en el cuaderno digital? Los ganaderos, más del 80%, tienen mi edad, casi 60 años, o más. Somos gente que cuando empezamos no había ordenadores. La mayoría no sabe ni encenderlo. ¿Cómo lo va a hacer? A punto de jubilarse no va a volver a la escuela. Quieren implantarlo en septiembre y en 2024, obligatorio. Pero UCA peleará porque no sea así, facilitar las cosas.

–El campo pierde trabajadores: se jubilan y no hay relevo.

–No es remediable. Y los hay incluso que buscan arreglar los papeles para jubilarse antes de tiempo, a los 62 años. La situación que tenemos es insostenible.

–¿No se gana dinero, no es rentable?

–No. Un ejemplo. Un xato de carne come de media unos 8 kilos, 4,20 euros al día. Solo un 10% de los xatos medra un kilo diario. Tiene una madre que también come... Echa la cuenta. Paja, bebedero, el tractor que limpia, el pienso... No se cubren gastos. Pagaban a cinco euros y pico el kilo de carne, ahora vamos ya por seis, pero claro, no hay manera de que sea rentable. Ya se nota que escasean los terneros, la gente los quita en cuanto puede.

–¿Podrá escasear la carne a medio plazo?

–El ganadero que se marcha no vuelve. Las vacas que se mataron por falta de rentabilidad no se recuperan. Criar una novilla te lleva mínimo dos años. Es lo que digo.

–Viendo el panorama, difícil convencer a alguien de que se quede o se busque la vida en el sector primario.

–Mientras no se logre rentabilidad será imposible. ¿Quién va a aconsejar a un hijo que se quede con la ganadería si tú ni siquiera sabes si vas a poder mantenerla los cuatro o cinco años que te quedan? Nadie le va a decir que se quede, incluso lo contrario: le aconsejarás que se vaya a otra cosa.

–Muy pesimista le veo.

–No soy pesimista, soy realista. Yo llevo desde los 12 años en esto, es lo único que sé hacer. No me arrepiento, es lo que tuve que hacer por ser el hijo mayor y mi padre enfermar. Pero mis hijos, cinco, están todos fuera trabajando. Yo les pedí que se prepararan y estudiaran para tener un puesto de trabajo mucho mejor que el mío. Eso lo ha hecho todo el mundo en el campo asturiano desde siempre.

–En el caso de la leche, han subido los precios y los productores ganan dinero. ¿Lo ve positivo?

–Si se mantiene en el tiempo será positivo. Pero en carne nadie ha presentado unos costes de producción reales. Cuando nos los dan, con meses de retraso, están ya caducos. Y así no valen.

–Si en su mano estuviera tomar las decisiones para mejorar el sector primario, ¿qué haría?

–Ahora mismo lo primordial es dejar a la gente trabajar. No aburrirnos a papeles, la burocracia nos mata. Sé de oficinas comarcales en las que hay renuncias a los planes de mejora y nuevas incorporaciones, rechazan las ayudas porque les sobrepasa el papeleo. Además no pagan, lo del año pasado está pendiente y la inversión tuvo que hacerla la gente. Es que es imposible.

–¿Qué más pide UCA?

–Asentar precios que hagan rentable producir carne. El kilo de filetes está entre 14 y 15 euros. No pasa nada por ponerlos a 20. Con un kilo comen bien tres personas, eso son unos 7 euros por persona. Con una sopa y un yogur, comes por debajo de diez euros. Y estás hablando de la mejor carne, así que no digan que está caro. Yo vendía terneras a 1.100 pesetas hace 30 años, cuando estaba el pienso a 10 o 12 pesetas. Si lo llevas a hoy, al ganadero no se le tendría que pagar a 5 euros o 6, sino a 9 o 10 para que fuera justa y acorde la subida.

–El lobo no lo pone fácil.

–Es acabar con la ganadería en extensivo. Ahora mismo todos los que tenemos el ganado en el pasto, ni siquiera en verano podemos tener los terneros allí. Se los come.

–¿Se van a arreglar?

–UCA no se rinde, lucha por un plan de gestión como siempre hubo. Y también porque se paguen los daños en tiempo y en cantidad justa. Pero en el Principado intenta en todo momento no pagar los daños. Se echa la culpa al ganadero siempre.

–Hace un año el campo estaba movilizado en la calle. Ahora parecen más calmados.

–El problema sigue ahí. Pero es que más del 80% está a punto de jubilarse y lo único que busca es eso. Es difícil movilizar a la gente ya. Me da pena de los jóvenes, de los que se quedan.