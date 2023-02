La revuelta de los "grandes invisibles" de los Juzgados

Son los "grandes invisibles" de los Juzgados, pero gracias a ellos sale adelante buena parte del trabajo. "Nadie sabe lo que soy y lo que hago, la ley no me apoya, solo hay un montón de tareas difusas", se queja Florentina Fernández, letrada de la Administración de Justicia de la sección octava de la Audiencia, con sede en Gijón. No hay consideración para unos funcionarios que tienen que aprobar una dura oposición, tan dura como la de los inspectores de Hacienda o de Trabajo, o los Abogados del Estado. Sin embargo, cobran mucho menos que ellos.

Los antiguos secretarios judiciales cambiaron hace unos años de nombre para ganar en autoridad. Como cada vez había más mujeres en este cuerpo de funcionarios, había quien las confundía con "la secretaria del juez", y ni mucho menos. Ahora se han embarcado en una huelga para reclamar la dignidad que, según el colectivo, les niega la ministra de Justicia, Pilar Llop, y sobre todo el secretario de Estado de Justicia, Tontxu Rodríguez. Este último ha enervado a los citados profesionales aún más diciendo que son "unos golpistas", unos privilegiados que cobran hasta 60.000 euros al año y que su huelga es "política". Para nada, indica Florentina Fernández: "Estamos velando por nuestros intereses, pero también por el mejor desarrollo de la Justicia". "La prueba de que la huelga no es política es que se han sumado las tres asociaciones de letrados judiciales", añadió Ricardo Vigal, del Juzgado de Primera Instancia número 3 de Oviedo. Este miércoles, un total de 63 secretarios, más de la mitad de los 116 que hay en Asturias, salieron a la calle para exigir que se cumplan los acuerdos que se firmaron con ellos el año pasado y que estipulaban, entre otras medidas, una importante subida salarial. Como en el resto del país, su protesta tiene a la Justicia asturiana paralizada. Ya se han suspendido casi un millar de juicios y actos judiciales, señala Estrella Hormazábal, vocal del colegio profesional nacional y secretaria del Juzgado de Violencia de Oviedo. Tienen el salario congelado desde hace mucho tiempo, denuncian. "Yo cobro 48.000 euros anuales con 22 años de experiencia", indica Fernández. María Alzira Abad, delegada en Asturias de la Unión Progresista de Letrados, explica por su parte: "Llevo 15 años cobrando lo mismo, 2.700 euros al mes". "Los 60.000 euros que dice Tontxu solo los cobran los de primera categoría, que son 98, cuando el cuerpo lo forman 4.300. Los de los pueblos cobran 1.700 euros, un graduado con oposición", añade Estrella Homazábal. "Y un abogado del Estado cobra 7.300 al mes", remacha María Alzira Abad. En 2009 se les ampliaron las competencias, pero no hubo compensación salarial acorde. "En 2022 se nos reconoció una subida, pero solo superó en 10 euros la de los gestores judiciales; fue la gota que colmó el vaso", se queja Vigal. "Reclamamos una negociación propia por parte de nuestras asociaciones, que son interlocutores válidos", añade Abad. "No puede ser que quienes marquen nuestras condiciones sean CC OO y UGT, que representan a los funcionarios a nuestro cargo", dice Fernández. ¿Y qué subidas están pidiendo? "En mi caso supondrían 200 euros al mes", indica Fernández. "Para los de los pueblos pedimos más, 800 euros, para equiparar sus sueldos al resto, y aspiramos a reducir los grupos de población de cinco a tres, algo que consiguieron los forenses", expone Hormazábal. "Somos una garantía de la independencia judicial, los garantes del proceso", remarca Abad. Vigal explica: "El juez celebra el juicio, admite las pruebas y pone sentencias. Nosotros llevamos el 90 por ciento del proceso, admitimos los asuntos a trámite y vamos resolviendo las incidencias". Florentina Fernández rompe una lanza por todos los operadores judiciales: "El trabajo sale por el voluntarismo de los secretarios, los jueces y los funcionarios. Me indigna que traten de enfrentarnos". "Dije en la oficina que iba a hacer huelga por que me sentía insultada y me sentí apoyada", enfatiza Estrella Hormazábal. Vigal decidió ir a la huelga cuando el Ministerio pagó antes de tiempo para que viesen cuánto les iban a descontar por dos días previos de paro: "No me gusta que me chantajeen". Ahora saben que perderán 146 euros por día de huelga.