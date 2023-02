El impacto de los abonos gratuitos para viajes de largo recorrido en autobús, que comenzaron a funcionar durante la jornada de ayer, no será inmediato, tardará semanas o incluso meses en notarse. Así lo vaticinó ayer la directora de la Corporación Asturiana de Transporte (CAR), Arantza Fernández Páramo. Explicó que el transporte de viajeros por carretera tiene una demanda "muy inelástica". Es decir, es poco sensible a los cambios de precio. Por tanto, la evolución del número de viajeros "no es fácil" de predecir, indicó. La máxima dirigente de la patronal asturiana del transporte de viajeros por carretera expresó que la existencia de bonos "debe ayudar a aumentar los viajeros". Pero ese incremento se constatará "en semanas o meses. Una vez que los nuevos viajeros reciben información y publicidad de las campañas, las prueban y, a partir de ahí, se fidelizan", explicó.

Estos son los destinos a los que podrás viajar gratis en bus desde Asturias a partir de hoy Desde ayer se puede viajar gratis en las líneas de autobús de titularidad estatal de largo recorrido. Por Asturias discurren tres: Gijón-Madrid, Gijón-Sevilla e Irún-Santiago, todas ellas operadas por Alsa. Los abonos están especialmente diseñados para viajeros recurrentes que se desplacen habitualmente entre un mismo origen y destino, y tienen una validez trimestral o cuatrimestral. Para beneficiarse es necesario depositar una fianza reembolsable, cuyo importe varía entre 20 y 65 euros.