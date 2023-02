“Todos contra el cáncer”, la lucha para alcanzar el 70 por ciento de supervivencia a la enfermedad en 2030

Los últimos datos sobre nuevos enfermos de cáncer en Asturias revelan que en 2022 se registraron 7.688 nuevos casos. El cáncer de colón (1.127) es el de mayor incidencia, seguido por el de próstata (957), mama (881), pulmón (798) y piel (642). Así lo señaló a este periódico Lola Ovejero, voluntaria y vocal del Consejo de la Asociación Española contra el Cáncer en Asturias, asistente al acto de presentación de la campaña “Todos contra el Cáncer”, que tuvo lugar en la plaza del Ayuntamiento de Oviedo, una jornada antes de la celebración del Día Mundial contra el Cáncer. Una campaña con la que se persigue lograr que, en el año 2030, el 70 por cierto de los enfermos de cáncer tengan cura. También se persigue crear un movimiento social para involucrar a personas e instituciones en la lucha contra el cáncer.

Entre los principales factores de esta lucha están, según señalaron los asistentes, lo cribados, la prevención y la información puntual, directa y sincera a la población, sobre esta enfermedad. En este sentido la directora general de Salud Pública, Lidia Clara Rodríguez, destacó la importancia de “los programas de cribado poblacional, como es el caso de los de cáncer de colón y el de mama, que han demostrado que intervenir antes de que aparezca la sintomatología puede cambiar el curso de la enfermedad y prologar la vida y su calidad". Tal y como explicó, "actualmente se está pilotando en el área sanitaria V, con cabecera en Gijón, el cribado poblacional de cáncer de cuello de útero, y en cuanto se haga una evaluación de cómo resulta, se extenderá al resto de Asturias”. Rodríguez pidió a la población que se anime a participar cuando reciba la carta de citación para los cribados: “Por favor, que acudan, que se hagan las pruebas". Y destacó que "el cribado que a día de hoy está más asentado entre la población femenina es el de mama, con una cobertura por encima del 70 por ciento, sin embargo el de cáncer colorrectal sigue siendo bajo”.

La directora general de Salud Pública destacó el trabajo que hacen los miembros de la Asociación Española contra el Cáncer y su voluntariado. “Valoro mucho la actuación de asociaciones como ésta en su lucha contra el cáncer, de hecho tenemos un convenio de colaboración y pienso que las líneas que tenemos para esa colaboración, tanto en la promoción de la salud, la prevención y el acompañamiento de las familias y pacientes, que hacen esta tarea tan importante, hay que seguir promocionándolas", destacó, asegurando que "hay que seguir colaborando para que sea una herramienta más que ayude a las personas y las familias en situaciones de una enfermad con cáncer”.

También intervino Pere Casan, catedrático de Medicina jubilado y vocal de la Asociación Española Contra el Cáncer en Asturias, quien apuntó que las cifras de enfermos de cáncer "siguen siendo muy altas". Según explicó, "se calcula que uno de cada dos varones y una de cada tres mujeres mayores de 80 años padecerán cáncer para 2030. Las prevalencias en la población general son también demasiado altas". Casal manifestó que, desde la asociación, "queremos movilizar a toda la población para lograr que, cuando llegue 2030, siete de cada diez enfermos de cáncer se vean libre de la enfermedad". Para eso, resaltó, "hay que actuar desde cuatro campos distintos". Por un lado, la prevención. "Conocemos de sobra los riesgos del cáncer con el tabaco, el alcohol, la obesidad y el sedentarismo. En Asturias, el 90 por ciento de los casos de cáncer de pulmón se deben al tabaco", subrayó. También es necesario el diagnostico precoz, "especialmente en los casos de programas de detección de colon y recto junto con el de mama". En su opinión, "debemos también mejorar los tratamientos y adecuarlos a las fases más precoces posibles del cáncer para aumentar la supervivencia y, finalmente, debemos dedicar esfuerzos a apoyar en todo momentos los proyectos de investigación sobre esta enfermedad”.

"Hoy soy yo, pero en 2030 puede ser tu hermana"

Benjamín Braga García, enfermo de cáncer de pulmón, leyó un manifiesto en el que pedía a la población actuar de forma activa contra la enfermedad, sobre todo, participando en las campañas de prevención. “Hoy soy yo, pero en 2030 puede ser tu hermana, tu hijo, tu madre, tu padre, tu esposa, tu marido, tu compañero de trabajo. Hoy todavía tenéis tiempo de corregir el futuro para evitar que miles de personas tengan cáncer y lograr el 70 por ciento de su supervivencia para esa fecha".

Y continuaba, "tienes tiempo, pero tienes que actuar ahora, adoptando formas de vida saludables y pidiendo a las instituciones que te permitan hacerlo en todos sus ámbitos, es decir, no fumes, no dejes que fumen a tu lado y pide que te permitan vivir sin humo en los espacios públicos. Tienes tiempo de participar en programas de diagnóstico precoz y también de colaborar con la Asociación Española Contra el Cáncer para que se siga investigando”. Braga pidió a los presentes que se hable del cáncer “sin miedo, sin ira, sin tristeza, hablemos del cáncer como una enfermedad a la que podemos hacer frente. Solo unidos contra el cáncer, podremos lograr un futuro en el que no haya que ponerle nombres y apellidos a esas cifras a las que nadie quiere ver, y ante las que pasamos de largo”.

El acto también contó con la presencia de los concejales Lourdes García y José Ramón Prado en representación del Ayuntamiento de Oviedo.