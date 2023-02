El amor puede ser algo complejo. Muchos se preguntan cuál es la clave para mantenerlo para siempre y, aunque algunos no se atreven a dar el paso por miedo a no alcanzarlo, hay también quien se tira de cabeza a la piscina con seguridad. La entrada de febrero ha convertido a La Chalana en uno de estos. La reconocida marisquería asturiana ha decidido sacar sus mejores armas para flecharte por partida doble en el mes del amor, y prepara dos nuevas jornadas cargadas de cambios que te harán complicado no caer rendido.

El mejor marisco, en La Chalana Por un lado, las “Enate 234” Chardonnay. Estas contendrán lingotes de atún a la parrilla con verduritas y teriyaki, langostinos en tempura con kimchi, callos asturianos con patatines, lasaña de mariscos y cachopinos de ternera del país con cecina, queso de cabra y sus verduritas. Por otro, las de los “Enamorados”, que incluirán parrillada de mariscos, compuesta por bogavante del cantábrico, langostinos gordos salvajes y zamburiñas; lubina de restallu al horno con panadera y cachopinos de ternera del país con cecina, queso de cabra y sus verduritas salteadas. Los postres serán comunes en ambas jornadas: queso azul hoja “Campillo”, tarta milhoja de crema “Delicatessen” y helado de vainilla natural de Madagascar. El precio del menú “Enate 234” será de 55€ y el de “Enamorados” de 90€, ambos para dos personas, todo incluido. Además, con las jornadas, las botellas de “Enate 234” Chardonnay estarán a solo 10€ y, por cada una, el restaurante te invitará a dos gin-tonic de Ginebra Master´s con tónica Schweppes Premium. Si eres más de bar, La Chalana prepara su ya conocido “Menú Chigre” para disfrutar en servicio de sidrería. Estará compuesto por dos docenas de langostinos fritos con salsa picantona, zamburiñas a la plancha, queso azul con hojas “Campillo”, callos asturianos caseros y una botella de sidra Brut “Pecado del Paraíso”. El precio, únicamente 16€ las dos personas. Del 3 al 16 de febrero visita sus locales de Avilés, Siero y Madrid y enamórate para siempre del sabor de lo mejor del cantábrico. ¡Quedarás totalmente prendado! Reserva en WWW.LACHALANA.COM y no te quedes sin tu mesa.