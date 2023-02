Sin profesores de Secundaria de asturiano. Así están algunos colegios e institutos de la región, al haberse agotado la bolsa de interinos. La situación, según se quejan los afectados, se repite cada año y el motivo principal es la escasez de plazas de llingua que se ofertan en el máster de Formación del Profesorado. De esta forma, aunque haya demanda por parte de los alumnos, la asignatura no se puede impartir en algunos centros. «Debería buscarse una solución. Y la primera pasa por ampliar el número de plazas de la especialidad en el máster, que no superan las cinco. No se está haciendo una verdadera promoción del asturiano en la etapa educativa», denuncia Inaciu Galán, periodista, profesor y activista de la llingüa.

La falta de docentes está estrechamente relacionada con las malas condiciones laborales que sufre el colectivo. Son todos interinos, al no reconocerse la especialidad educativa del asturiano, con el agravante de que en la concertada se contratan profesionales por horas. «En los institutos, no pueden contratar por dos horas, sino que son medias o jornadas completas. En la concertada, en cambio, sí pueden contratar por dos horas, que vienen a ser 60-70 euros al mes. Y, claro, encontrar a un profesor que quiera trabajar en esa condiciones...», se queja Inaciu Galán. Casi misión imposible. Por su parte, en la pública, la interinidad espanta a los docentes, sobre todo a los más experimentados, que buscan la estabilidad por medio de una plaza de Lengua Castellana y Literatura. La Consejería de Educación explica que el listado definitivo de la última bolsa de asturiano se publicó el 24 de enero y solo se presentaron dos personas, que ni siquiera ocuparon las plazas vacantes. Los centros afectados son los IES de Cangas del Narcea, Cristo del Socorro, de Luanco, y Doña Jimena, de Gijón (este último a media jornada). La dirección general de Personal Docente estudiará con cada centro afectado si cuenta con profesorado de Lengua a media jornada y con habilitación en asturiano para proponerles, dicen en Consejería, cubrir la jornada completa. Mientras tanto, el equipo de Lydia Espina hablará con esos centros «para cubrir provisionalmente las plazas con profesorado de asturiano habilitado y con sobrante de horario».