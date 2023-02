«Me dijeron que era cáncer y quedé flash»

«Cuando en el hospital me dijeron que tenía un tumor y que era en el pulmón, les pregunté: ¿Me estáis diciendo que tengo cáncer? El médico me dijo que sí y me quedé flash», explica Benjamín Braga, vecino de Langreo, a quien diagnosticaron la enfermedad hace siete años.

Y prosigue: «Ahora, cuando me hablas de la palabra cáncer es como si me hablases de cualquier otra enfermedad. Pero, en aquel momento, lo primero que se me pasó por la cabeza fue todo lo que dejaba. Porque sí, piensas en la muerte, o en qué dejaste de hacer y por qué te ha tocado a ti. Es una situación supercomplicada, yo creo que ese ye el momento más importante donde necesitas tanto apoyo psicológico como de acompañamiento y cariño. Yo tuve siempre, desde el primer momento, el cariño y el apoyo de quien me acompaña».

Con motivo del Día Mundial Contra el Cáncer, que se celebra hoy, Benjamín Braga estuvo ayer en la plaza del Ayuntamiento de Oviedo, junto con miembros de la Asociación Española contra el Cáncer, para concienciar a la población sobre el impacto de la enfermedad y ponerle rostro, nombre y apellidos. En su intervención pública, indicó: «Soy el nombre y el apellido de una cifra que nadie quiere ver y ante la cual pasamos de largo. Hoy soy yo, pero en 2030 puede ser tu hermana, tu mujer, tus hijos, tu padre, tu marido o tu mejor amigo. Esas cifras lejanas que que parece les pasan a otros, son casos cercanos, casos que también te pueden pasar a ti. Hoy os pido que miréis esas cifras con los ojos puestos en 2030, todavía tenéis tiempo de corregir el futuro», proclamó Benjamín Braga, quien propuso hablar del cáncer «sin miedo, sin ira, sin tristeza y con esperanza».

Este langreano, que tres años antes de su diagnóstico había sufrido un infarto, lanzó un mensaje de positividad y esperanza, sin miedo a hablar de la enfermedad y a pronunciar su nombre. «Aun se sigue teniendo miedo a decir que uno tiene cáncer. La gente no se da cuenta de los grandes avances que se han hecho en su cura y que hoy es, casi, una enfermedad más, que muchos las superamos y otros no. Yo, en mi caso, nunca tuve miedo a decir la palabra cáncer. No te voy a pedir que te pongas un letrero en la frente para que la gente lo sepa, pero no lo escondas. Sencillamente intenta trasladarlo a la sociedad, a la familia, a tus amigos, que tienes cáncer, sí, pero también tienes vida, y en muchos casos digna».

Benjamín Braga es presidente de la Asociación Pro-Inmigrantes Intervalo, en Langreo, desde hace 24 años. Subraya que si algo le enseñan los inmigrantes es «a vivir el presente». «Ellos, que llegan con una mochila vacía, me enseñaron la importancia de vivir el día a día; vivimos demasiado pensando en el futuro, hablando del pasado y no viviendo el presente. Yo sólo pido a la gente que sea solidaria, no fumes donde estoy, que me va y te va a perjudicar y, si te mandan una carta para hacer un cribado de mama o de colón, vete», señala.

Junto a él está Lola Ovejero, vocal del Consejo de la Asociación Española contra el Cáncer y voluntaria desde hace diez años. Señala que el número de voluntarios en Asturias es de unos 200, además de la gente que colabora en diferentes campañas. «El 90 por ciento son mujeres y el 10, hombres. Me gustaría resaltar el trabajo de un gran voluntario que se llama Tomás», explica esta mujer que dice que al cáncer hay que mirarlo «con respeto, pero también con esperanza, por eso luchamos para que, en 2030, podamos decir que siete de cada diez enfermos dejen de estarlo, lo que se tiene que lograr mediante una información exhaustiva a la población y la prevención». Médica jubilada, Lola Ovejero se dirige a la población asturiana: «Le diría que tenga esperanza, pero también que se cuide y acuda a todas las campañas de cribado que se les propone».

Según los datos de la Asociación, los tipos de cáncer que registraron mayor incidencia en Asturias en 2022 fueron: colon (1.127 casos), próstata (957), mama (881), pulmón (798) y piel (642).