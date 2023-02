Fallece a los 95 años Juan Velarde, el gran divulgador de la economía

Aunque sus facetas fueron múltiples y simultaneó todas las dedicaciones al mismo tiempo, su condición docente fue la que primó en su biografía, en la que descuella sobre todas las demás la faceta de profesor de sucesivas promociones de economistas españoles a lo largo de ochenta años de actividad académica.

La misma dispersión de la que hizo gala en sus actividades marcó a su vez el universo de sus inquietudes intelectuales, en las que todo le interesaba y nada le fue ajeno. En los cursos de verano de La Granda, que impulsó con el rector de la Universidad de Oviedo Teodoro López-Cuesta, debatió de economía, ciencia y otras disciplinas, incluido sobre la teología de la liberación con Leonardo Boff.

Pero su "quizá demasiada curiosidad" y la pasión por el saber –que le llevaba a que le interesara "prácticamente todo", según confesión propia–, acabó confluyendo y enriqueciendo sus posiciones y análisis económicos bajo la premisa –que esgrimió en más de una ocasión– de que "no se pueda opinar de economía estudiando sólo economía".

Esta vocación renacentista fue lo que lo mantuvo en un cierto desconcierto adolescente para elegir carrera tras culminar la reválida de bachillerato. Dubitativo entre la medicina, la ingeniería y el Derecho, entre otras opciones, se inclinó por cursar economía porque la carrera era nueva, la Facultad de Ciencias Políticas y Económicas estaba aún sin organizar en el viejo caserón de la calle San Bernardo, de Madrid, y esto le concedía tres meses más de vacaciones.

Pocos más descansos se permitió a lo largo de su vida. Su actividad fue incesante. No conducía para aprovechar los desplazamientos para leer. Y en los veranos seguía estudiando, escribiendo artículos, rematando libros y organizando cursos de verano, fuese en la Universidad Hispanoamericana Santa María de la Rábida, de Huelva, de la que fue rector entre 1974 y 1977, o en la Escuela Asturiana de Estudios Hispánicos, de La Granda, que encabezó entre 1978 y el año pasado. Con 95 años y medio, siguió intelectualmente activo hasta la caída que sufrió en su casa de Madrid hace solo unos días, lo que motivó su hospitalización y fue la causa desencadenante de su fallecimiento.

En lo ideológico transitó desde sus posiciones falangistas de juventud hacia las corrientes tecnócratas y reformistas del franquismo que impulsaron las reformas fundamentales de 1957-1959, dieron carpetazo a los fundamentos doctrinales de la dictadura –de corte nacionalista, autárquico y fuertemente proteccionista e intervencionista– y pusieron las bases del desarrollismo de los años 60 con el aperturismo gradual del país. Como economista, se adscribió desde entonces a la corriente mayoritaria, de corte neoclásico, aunque nunca regateó elogios a las aportaciones y talla intelectual de Hayek y la escuela austriaca, por un lado, y de Keynes, que inspiró a la socialdemocracia de posguerra, por otro. Fue también un gran reivindicador de las aportaciones y alumbramientos pioneros de la Escuela de Salamanca, que juzgaba injustamente olvidada.

En su posición ideológica de derechas fue consecuente con la tradición familiar. Su abuelo militó en el Partido Conservador y su padre se movió en el maurismo, aunque luego se adscribió al Partido Reformista y, tras la guerra civil, fue alcalde de Salas durante el primer franquismo.

Pero, a diferencia de sus antecesores, jamás se interesó por el ejercicio de la actividad empresarial y mantuvo una impertérrita vocación pública de la que hacía ostentación. Tras 75 años involucrado en el acontecer económico del país, y pese a sus múltiples conexiones empresariales, políticas y académicas forjadas en ese largo periodo, eludió implicarse en consejos de administración, salvo en el del Banco de Crédito Industrial (BCI), una entidad de propiedad estatal, amén de su pertenencia al consejo asesor en materia de ciencias sociales de alguna fundación de titularidad y origen corporativos.

Nacido en Salas el 26 de junio de 1927, Velarde estudió en el colegio Valdés, que había promovido su padre durante su mandato municipal. Su familia era dueña de uno de los negocios considerados pioneros en Asturias de la elaboración de mantecas al estilo de Flandes. Esta actividad, que se remontaba a 1847, había sido promovida por su bisabuelo, Vicente Velarde, de origen cántabro, quien desarrolló la industria láctea artesanal de la familia en Salas y Somiedo. La mantequera siguió en manos de su abuelo y luego de su padre. La quiebra del negocio fue atribuida por Juan Velarde al difícil contexto marcado por la crisis de 1929 y la Gran depresión de los años 30, que en España enlazó con la tragedia de la Guerra Civil.

Cuando su padre se desplazó a Madrid en 1941 para trabajar en una empresa de material ferroviario en Villaverde, la familia se fue con él. Juan Velarde tenía 14 años. Pese a su prematuro abandono de la región, jamás se desvinculó de su tierra natal. Siguió veraneando en Salas durante los años juveniles y nunca perdió la conexión con Asturias. El acontecer económico, social y político asturiano estuvo siempre, y hasta el final, entre sus preocupaciones latentes. Su última visita a la región la hizo a Avilés el pasado agosto.

En Madrid, estudió la enseñanza secundaria en el instituto Ramiro de Maeztu y al terminar fue cuando se encontró con el dilema de qué camino seguir. Se decantó por la economía mientras estaba en el cine con un amigo que le informó de la nueva facultad que se estaba organizando. Habían acudido a la sala de proyecciones a ver a una de las dos actrices más admiradas por Velarde (Jean Arthur) en una película («Buffalo Bill») que coprotagonizaba con Gary Cooper.

Integrante de la primera promoción de Ciencias Políticas y Económicas, concluyó la carrera con un expediente destacado e inició su vida docente en 1947 como profesor ayudante en la cátedra de Economía Política que dirigía en la Facultad de Derecho el profesor Luis Olariaga, uno de los economistas que más influyeron en su trayectoria, junto con Manuel de Torres, el asturiano Valentín Andrés Álvarez, Román Perpiñá Grau, José Castañeda, Juan Sardá Dexeus y otros muchos. También fue determinante en su pensamiento la obra de los clásicos, de los que fue un lector ávido, así como las aportaciones de su siempre admirado Antonio Flores de Lemus, amén de los trabajos de autores contemporáneos y las nuevas aportaciones que se iban produciendo, a todo lo cual siempre estuvo atento con una actividad lectora insaciable.

Olariaga fue también determinante en su trayectoria porque, amén de ejercer de profesor ayudante en su cátedra y dar clases al mismo tiempo en la Academia San Vicente Ferrer, dio a Velarde la oportunidad de incorporarse en 1951 a la sección de estadística del Consejo Superior Bancario, cuyo director era el propio Olariaga. Ese mismo año, Velarde inició su carrera funcionarial propiamente dicha tras ingresar por oposición, con el número uno, en el cuerpo nacional de Inspección de Trabajo, dependiente del Ministerio de Trabajo.

En estos años tenía una adscripción aún falangista y en 1953 comenzó a colaborar en el diario «Arriba» y participó en el congreso nacional del partido. A partir de 1957, con la caída del ministro de Trabajo José Girón, Velarde pasó a ser vicesecretario de economía y estadística del Ministerio, con Fermín Sanz-Orrio y luego con Licinio de la Fuente de ministros. En este tiempo participó en la justificación del salario mínimo interprofesional para su instauración y participó en reuniones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Antes, en 1956, se había doctorado en Economía con premio extraordinario.

Los aires reformistas a partir de 1957 y el plan de Estabilización de 1959 le permitieron incorporarse al Ministerio de Planificación y Desarrollo, con Cruz Martínez Esteruelas, y participar en la Comisaría del Plan de Desarrollo, con Laureano López Rodó, Fabián Estapé, Fuentes Quintana, Sardá Dexeus y otros economistas. Este hito supuso una importante evolución en su posición, que coincidió con la obtención de la cátedra de Estructura Económica (en el futuro, Economía Aplicada) por la Universidad de Barcelona y en 1963 por la Complutense, donde ejerció hasta su jubilación. Cuatro años después, en 1967, fracasó en su intento de ser elegido procurador en las Cortes franquistas por el tercio familiar en Asturias.

A consecuencia de la independencia de Guinea Ecuatorial en 1968, participó en la redacción del Plan de Desarrollo del país, y en 1974 sugirió la compra por el Estado del retrato que Goya hizo a Jovellanos para prevenir el riesgo de que saliera del país. La actividad docente también la desarrolló durante un decenio en la Universidad Pontificia de Comillas (San Pablo CEU).

Su carrera funcionarial concluyó en el Ministerio de Educación, donde perduró hasta 1982. Antes, en 1975, fue uno de los fundadores de la asociación política Unión del Pueblo Español, que en 1977 se integró en Alianza Popular, actual Partido Popular (PP).

A propuesta del PP, fue miembro del Tribunal de Cuentas entre 1991 y 2012, y también presidió el Observatorio Económico de FAES, la Fundación afín al PP, de cuyo patronato fue vocal.

Durante todo ese dilatado periodo de su vida activa y hasta hace unos meses siguió escribiendo con profusión de economía como uno de los grandes divulgadores de la especialidad en medios de información general para el gran público y crítico de novedades editoriales de la especialidad, a la vez que mantuvo a lo largo de su vida una prolífica actividad en publicaciones especializadas (algunas de las cuales dirigió, como «Anales de Economía», «Revista de Trabajo» y «Revista Española de Control Externo»), autor de numerosos libros y coordinador y prologuista de otros, así como miembro de tribunales de universidad y ponente en numerosos congresos de la disciplina.

Fue hijo de su tiempo. Y la época que vivió desde los entresijos del poder perfiló su mirada. Esto trascendía en algunos artículos, como las alusiones frecuentes a la autoría del ingreso de España en la Comunidad Económica Europea (actual UE), en los que pesaba más el recuerdo de los Castiella y Ullastres, previos a 1975, que la de quienes negociaron y firmaron la incorporación del país al club europeo en 1985.

Casado con la economista Alicia Valiente Pita de la Vega, tuvo tres hijos (Miguel, Alicia y Paloma), el primero de los cuales fue viceconsejero de Economía de la Comunidad de Madrid entre 1995 y 1999 con Alberto Ruiz-Gallardón (PP) en la presidencia. Velarde era afable y cercano, pero sabía también dar un golpe contundente sobre la mesa si se precisaba. Amante de Asturias, de su historia y de su gente, y siempre preocupado por su devenir económico, su tradición industrial y su proyección futura, era también un acreditado degustador de su repostería tradicional.

La mecha económica de Juan Velarde la enciende una película: «Buffalo Bill». Corría el verano de 1943 y el salense no sabía «qué rayos» estudiar: Medicina, Derecho, una ingeniería... Al final, fue Económicas con Gary Cooper y Jane Arthur como testigos al otro lado de la pantalla. Con su habitual humor, así lo relató el profesor a LA NUEVA ESPAÑA en sus memorias de 2009: «Estoy viendo la película y al lado está un compañero de instituto: ‘¿Qué vas a estudiar?’. ‘No lo sé’, contesto, y él me dice: ‘Mi padre –que era estadístico facultativo– se va a matricular en una carrera nueva que se llama Economía, con muchas matemáticas; hay que matricularse ahora, pero el curso empieza en enero, porque hay que montar bien la Facultad’. ‘¿En enero?’, pensé, ‘Pues ya tengo los tres meses de vacaciones que no he tenido, ya que me pasé el verano preparando la reválida de septiembre’». Tuvo que convencer a la familia, que aceptó con una condición: que fuera a una academia de preparación de ingenieros. Y eso hizo: «Era un crío de 16 años recién cumplidos, metido en la sección de libros raros, con serios investigadores, pidiendo obras de Benedictinos y pasándolo muy bien».

Así se construyó el genio economista Velarde, que en 1992 conquistó el premio «Príncipe de Asturias» de Ciencias Sociales. El catedrático doble, de Estructura e Instituciones Económicas, y de Economía Aplicada, nació en Salas y estudió en el colegió Valdés que creó su padre en su época como alcalde. «Él encabezaba la candidatura monárquica el 14 de abril de 1931. Ganaron, pero no pudieron tomar posesión. Recuerdo perfectamente aquel día, aunque no había cumplido cuatro años todavía. En la plaza del pueblo hay mucha gente delante del Ayuntamiento y la niñera que teníamos en casa, Concha, me subió a la parte de arriba de un banco para que vea bien. Vi que tiraban una cosa por el balcón del Ayuntamiento. ‘Concha, ¿qué tiraron?’. ‘El retrato del Rey’. Hubo un alarido. Es mi primer recuerdo político».

De Salas se fue a Madrid. Su padre, que en aquella época trabajaba en una empresa de material ferroviario, consiguió trabajo en la capital e hicieron las maletas. El Juan Velarde niño entró en el instituto Ramiro de Maeztu, donde terminó el Bachillerato con premio extraordinario. Una anécdota de ese tiempo: «Vivíamos en la zona de Vallehermoso, en la actual calle de Filipinas, enfrente del viejo cementerio de San Martín, que en la guerra quedó liquidado. Recuerdo que la gente vivía en los nichos del cementerio, y en los panteones. Veía salir un policía armado todas las mañanas de un panteón».

En Económicas empezó en el curso 1943-1944, formando parte de su primera promoción. «La primera recensión crítica que hago en mi vida, en 1948, es al libro de Pedro Gual Villalbi, ‘Política de la producción’, que seguía la línea de que uno de los frenos a la actividad económica era el aislamiento. Fue en la revista de economía que dirigía Eduardo del Río en Sindicatos y la crítica es feroz. Gual Villalbi me contesta de una manera violentísima y me propongo responderle. Me encuentro con don Valentín Andrés en un pasillo de la Facultad y pregunta si voy a contestar. ‘Sí pensaba’. ‘¿Tiene usted el texto?’. Pensé que me lo pedía para mandarme suavizarlo, pero lo lee y me dice: ‘Muy bien, mándelo usted, pero yo sería todavía más duro’». Dentro del grupo de Economía del diario «Arriba», Velarde y sus compañeros tenían una polémica tras otra con los ministros: «El franquismo nos miraba con ojos atravesados. En la revista ‘Alférez’ ya postulábamos que las dictaduras son para cierto tiempo y deben dar paso a un sistema constitucional».

Velarde siempre tuvo vocación de funcionario. «Cuando aprobé las oposiciones, Olariaga me dice que me ha encontrado una plaza en el Banco Hispanoamericano. ‘No, yo quiero ser funcionario público; es mi vocación’. Yo creo que en este momento debo de ser el funcionario público más viejo de España, en el sentido de que entro en 1951 y sigo y sigo, porque paso de un puesto a otro y a otro. Veo en el funcionario: uno, el poder discutir críticamente todo lo que a uno le da la gana; dos, poder ponerlo por escrito, y, tres, no depender más que del interés general. No me siento vinculado con el interés privado; lo respeto y creo que está muy bien actuar en el mundo empresarial». El Tribunal de Cuentas, en el que entró en 1991, era, a su juicio, «un poco raro dentro de los órganos constitucionales»: «Hay discusiones muy técnicas, y dos y dos no son cinco».

A lo largo de su extensa carrera profesional y como presidente de honor de los cursos de La Granda, Velarde ha dejado multitud de frases para el recuerdo. Sirvan como ejemplo las siguientes: «Si los fondos mineros sirven para poner boleras, arreglados vamos»; «España y Portugal constituyen ya un mercado regional dentro de Europa»; «En España hay dos polémicas que siempre están latentes: la del carbón, que se remonta a comienzos del XIX, y la de la energía nuclear. Ahora está el añadido de las renovables. Tenemos un buen barullo»; «Stalin favoreció el nacimiento de Campsa cuando Primo de Rivera...».