"Creo que el trabajo diario y el esfuerzo que he realizado para mejorar Teverga a lo largo de estos años ha dado sus frutos, y me siento orgullosa de haber sacado al Ayuntamiento de atropellos que ponían en riesgo el propio Ayuntamiento y haber puesto en la agenda política asturiana a Teverga". Son palabras de María Amor Álvarez Ardura. Hija del primer alcalde de la democracia en Teverga, Ramón Álvarez García, (1979), desde la más tierna infancia Álvarez Ardura ha estado interesada por la política municipal entendida esta como un servicio a los vecinos. Tanto es así que desde 2015 es la regidora del concejo. La Alcaldesa, que afronta los últimos meses de sus segunda legislatura, y aún no quiere desvelar si volverá a presentarse al cargo, "soy mujer de decisiones rápidas, pero también de partido y tomaremos la decisión al final de la legislatura", afirma, está actualmente "dedicada a rematar todos los asuntos pendientes". Entre estos, tiene prioridad potenciar el turismo y dar a conocer el concejo más allá de sus fronteras. Un reto y un objetivo que podría decirse que comenzó en 2013, cuando Álvarez Ardura era concejala y Teverga recibió el "Premio al Pueblo Ejemplar" que entrega la Fundación Princesa de Asturias –Fundación Príncipe de Asturias por aquel entonces–. "Como fruto de este intenso trabajo", señala, "hemos conseguido un Plan de Sostenibilidad Turística para Teverga con cargo a los fondos Next Generatión EU por un importe de 1.970.500 euros lo que supone una inversión para Teverga muy importante que se ejecutará en tres años y que será sin duda un punto de inflexión en el futuro turístico del concejo". Un proyecto que ha sido bautizado como "Teverga Reserva de la Biosfera con mucha Historia por descubrir".

No es el único, pues tras unas Navidades muy animadas en el concejo, repletas de actividades como, entre otras, el fin de semana "Teverga Solidaria" con diferentes actuaciones; la San Silvestre o la Cabalgata de Reyes, este inicio del año "se prevé con la puesta en marcha de muchos proyectos que están sobre la mesa y es urgente su realización", destaca la Alcaldesa. "Estamos en este momento con la ejecución de la obra de la carretera de Barrio y el gimnasio municipal", desvela. Y es que podría decirse que Teverga tiene de todo, o casi, si bien sus principales motores económicos actualmente son el turismo, y la ganadería, aunque debe destacarse también su riqueza forestal y atractivos como el Parque de la Prehistoria y los abrigos rupestres de Fresnedo. No cabe duda de que, a nivel turístico, Teverga tiene mucho potencial y mucho que ofrecer. "Creo que cada visitante tendrá una visión distinta de nuestro concejo pero, en mi opinión, el principal atractivo es su paisaje y su excelente conservación, por ello tiene todo su territorio dentro del Parque Natural de Las Ubiñas- La Mesa y es Reserva de la Biosfera", apunta la regidora, para quien toda visita a Teverga requiere, al menos, "caminar por alguna de las múltiples rutas de senderismo como la de la cascada del Xiblu; visitar la Colegiata de San Pedro y sus momias y disfrutar de nuestra excelente gastronomía degustando un buen pote tevergano, picadillo, callos y arroz con leche, como muestra de la cocina tradicional heredada de nuestras abuelas". Haciendo balance de estos casi ocho años al frente del Consistorio, asegura que ha habido más luces que sombras. "Partiendo de una situación inicial complicada debida al alto endeudamiento del Ayuntamiento y la reclamación por la compra del Palacio de Valdecarzana que era una gestión del año 2010 y ponía en riesgo la viabilidad del Ayuntamiento, los primeros años fueron casi de subsistencia. A pesar de esto, la ilusión y el convencimiento de que se podían cambiar las cosas dieron buenos resultados", cuenta Álvarez Ardura. "Se han realizado multitud de obras, mejoras en las pistas a las brañas, asfaltado de pueblos, saneamientos, numerosas mejoras en el abastecimiento de agua, aparcamientos, parque infantil, carretera de Entrago –Hedrada, carretera San Salvador- Barrio, actualmente en obras, y un largo etcétera. Atender las peticiones de los vecinos ha sido una prioridad", dice la Alcaldesa, para quien el balance es positivo "a pesar de que esta legislatura ha quedado reducida a la mitad con motivo de la pandemia y muchos proyectos se retrasaron, pero fueron dos años en los que todos hemos hecho un esfuerzo. Siempre lo recordaré como un momento muy duro en el que muchos mayores nos dejaron, y esperemos que no tengamos que volver a vivirlo".