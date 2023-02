«Todo el cariño que hemos recibido nos reconforta», afirma la viuda del economista Juan Velarde

Pese a que ya tenía 95 años, la muerte del economista asturiano Juan Velarde Fuertes fue «inesperada» para su familia. Desde su casa de Madrid y un día después de haberse celebrado una sencilla despedida en el tanatorio de Las Rozas, su viuda, la también economista Alicia Valiente Pita de la Vega, cuenta a LA NUEVA ESPAÑA que el premio «Príncipe de Asturias» de Ciencias Sociales de 1992 había caído otras muchas veces en su domicilio. «Caídas horrorosas, mucho peor que la del pasado lunes. Sangró mucho, pero hablaba bien y todo. Yo pensé que no iba a pasarle nada. De hecho, el martes y el miércoles recuperó en el hospital», confiesa al otro lado del teléfono y arropada por hijos y nietos. Sin embargo, Velarde falleció el viernes antes incluso de que su esposa pudiese dedicarle un último adiós.

«Todo el cariño que hemos recibido estos días nos reconforta. En el tanatorio no podía entender cómo llegaban tantas coronas, apiladas ya a las columnas y paredes», afirma Alicia Valiente. El funeral por la muerte del catedrático de Estructura Económica todavía no tiene fecha ni lugar. Podría ser en Madrid o en su Asturias natal, todo está en el aire. «Pasó todo tan rápido que no hemos pensado nada. Y yo no estoy para pensar nada ahora mismo», señaló. De hecho, tras el fallecimiento de Juan Velarde, su mujer e hijos no quisieron avisar a nadie. «Solo acudimos los hijos, algunos nietos y yo. No avisamos ni a la familia». Por eso, para Alicia Valiente las primeras llamadas de pésame, una vez que la noticia saltó a los medios de comunicación, fueron una sorpresa.

La mujer de Velarde está, no obstante, enormemente agradecida por el cariño recibido desde todos los puntos del país y, por supuesto, de Asturias. «Estoy muy agradecida también a LA NUEVA ESPAÑA. Era su periódico», expresó, tras rememorar con la voz entrecortada la caída fatal del maestro de economistas. «Perdió mucha sangre y le hicieron varias transfusiones. Pero, al parecer, no murió por el golpe en la cabeza, que a mí era lo que más me preocupaba, sino porque se le inundaron los pulmones y le falló el corazón...», dice con tristeza. «Mis hijos no querían que yo fuese al hospital, pero conseguí ir el viernes. Iba contenta por verle y, cuando llegué, ya había fallecido», apunta.

El tanatorio de Las Rozas se llenó este fin de semana para despedir al presidente de honor de los Cursos de la Granda. En el velatorio estuvieron desde exministros del PP, como Rodrigo Rato, Cristóbal Montoro, Fátima Báñez e Íñigo Menéndez de Vigo, hasta los economistas José Luis García Delgado, Ramón Tamames, Jaime Terceiro... Aún digiriendo su muerte, la viuda de Velarde se queda con todas las palabras de afecto que le transmitieron amigos y conocidos. «Me dijeron frases como: ‘Es que para mí fue un padre...’. Todo lo que me decían era por el cariño que le tenían a Juan, no por ningún cargo», remata.

Velarde se casó con Alicia Valiente Pita de la Vega en 1956 y tuvieron tres hijos: Miguel, Alicia y Paloma. El primero de ellos fue viceconsejero de Economía de la Comunidad de Madrid entre 1995 y 1999 con Alberto Ruiz-Gallardón (PP) en la Presidencia.