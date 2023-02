Muere un recluso de la cárcel de Asturias en plena madrugada: investigan una posible sobredosis

Nuevo fallecimiento en la cárcel de Asturias. Los médicos del centro confirmaron a las cuatro de la madrugada de este lunes el fallecimiento de un recluso en el módulo 9 de la cárcel. Se trata de Pablo José Martínez Chamorro, que cumplía condena por tráfico de drogas. Fue el compañero de celda quien avisó a los funcionarios de que algo iba mal. Cuando llegaron los médicos, solo pudieron confirmar el fallecimiento.

El cuerpo fue trasladado al Instituto de Medicina Legal, donde se le practicará la autopsia en la mañana de este lunes. Se investiga si el fallecimiento se ha debido a una sobredosis de drogas o medicamentos. Como se sabe, los reclusos reciben el viernes toda la medicación para el fin de semana, lo que ha dado lugar a sobredosis.

El sindicato "Tu abandono me puede matar" (TAMPM) denuncia que la falta de personal impide un control de la entrada de drogas en la cárcel. En cuanto a la ingesta de medicamentos durante el fin de semana, no se controla que cada interno tome sus tratamientos de forma adecuada, sin olvidar que ya no se pasa consulta a los internos diariamente. El servicio médico de la cárcel de Asturias pasa por sus horas más bajas, con la mitad de las plazas sin cubrir y parte del resto de los médicos a punto de jubilarse, lo que ha hecho exigir a los sindicatos que el Principado se haga cargo de la asistencia médica de los reclusos. Claro que otras cárceles están peor, sin médicos de noche, lo que obliga a pedir asistencia a los centros de salud cercanos, como al parecer ocurre en Mansilla de las Mulas (León).