La llegada del AVE a Asturias vuelve a tener fecha: "Será en julio o agosto"

"La alta velocidad llegará a Asturias en julio o agosto. Estamos acelerando todo lo posible para ver si puede ser incluso antes del verano", anunció este martes en el Senado la ministra de Transportes, Raquel Sánchez. Fue al responder a una interpelación de la senadora asturiana del PP Mercedes Fernández, sobre la situación de las infraestructuras del transporte en Asturias.

La Ministra resaltó los 318 millones invertidos desde 2018 en la variante de Pajares, y criticó que el PP hubiera anunciado su apertura para 2015: "No lo consiguieron, y eso que tuvieron de plazo hasta 2018. No dejaron de mentir sobre la finalización de las infraestructuras ferroviarias", añadió. "Estamos corrigiendo los desequilibrios históricos en materia de infraestructuras que generó en Asturias el Gobierno del PP, con un ministro al frente que usted conoce muy bien, el señor Francisco Álvarez-Cascos", le espetó Raquel Sánchez a Mercedes Fernández, para recordarle a continuación que fue el Gobierno del PP el que desistió en 2015 de construir un trazado nuevo para la alta velocidad desde Pola de Lena hasta Oviedo, Gijón y Avilés, y también el que decidió ampliar 29 años, hasta 2050, el peaje del Huerna.

La Ministra no contestó la pregunta central de las intervenciones de la senadora: "¿Cuándo supo que los trenes (de Feve encargados a CAF en 2020) no entraban por las vías, y cuando lo supo qué hizo? Raquel Sánchez se limitó a contestar que es "la primera enfadada e indignada por el error", y que depurará responsabilidades "una a una". "Por eso he dado la cara, he reconocido el error, he pedido disculpas y he depurado responsabilidades, encargado una auditoría y creado un grupo de trabajo", detalló. Además, se comprometió a acelerar "todo lo posible" la fabricación de los trenes".

Fernández criticó el error, obra a su juicio del "Gobierno del disparate, el peor de la historia de España". Un error que supone "un atropello, un ultraje y una burla a los asturianos". Opinó que cesar a dos técnicos "no es ilustrativo", y aseguró que son "demasiados los atropellos que los socialistas cometen en Asturias"; entre ellos citó "haber votado seis veces contra la construcción de la variante de Pajares".