La enseñanza concertada vuelve a la carga para lograr la equiparación salarial: nuevas concentraciones y recogida de firmas

La enseñanza concertada vuelve a la carga para conseguir la equiparación salarial de sus profesores con los de la pública. Los sindicatos OTECAS, USO y FSIE, que representan al 80% del colectivo, retomarán este viernes las movilizaciones que iniciaron el pasado mes de diciembre, puesto que la consejera de Educación, Lydia Espina, sigue sin dar respuesta a sus reclamaciones. Los docentes de esta red educativa denuncian que el Principado invierte al año "150 millones de euros menos" en los alumnos de la concertada que en los de la pública, y que un mismo profesor asturiano, con 31 años de antigüedad, gana 13.000 euros más si da clases en la pública que en la concertada. "Esto no es justo. Queremos poner punto y final a esta discriminación. A igual trabajo, igual salario", clama el secretario general de USO, Gonzalo Menéndez.

La protesta viene de lejos, de hace por lo menos 15 años. El pasado 22 de noviembre, OTECAS, USO y FSIE mandaron una carta a la Consejera solicitándole una mesa de negociación. Desde entonces y hasta la fecha, se han venido sucediendo ruedas de prensa y concentraciones, sin que por ahora hayan tenido el éxito esperado. Las tres fuerzas sindicales saldrán este mes de nuevo a la calle, concentrándose todos los viernes (excepto el 17, que corresponde al puente de Carnaval, y por tanto se adelantará al jueves 16) a las puertas de Educación. "Lydia Espina es dialogante y sabemos que esta polémica es una herencia. No esperamos que la equiparación salarial sea automática, pero sí que se vayan dando pasos. No queremos seguir otros 15 años en esta situación; nos plantamos. Un profesor de la concertada no tiene sexenios ni puede acceder a los dos tramos de la carrera profesional cuando desempeña la misma labor que uno de la pública", se queja Gonzalo Menéndez, de USO.

Si ni por esas Lydia Espina cede a sentarse a negociar con los sindicatos, los promotores de esta campaña volverán a manifestarte delante de la Junta General del Principado el próximo 3 de marzo. De forma paralela, iniciarán una recogida de firmas y se reunirán con los partidos políticos de la oposición para dar a conocer su problemática. "Queremos diálogo y negociación. Lo que pedimos es lo lógico y nada diferente a lo que tiene la pública", remata Menéndez. Las nuevas protestas se producen a pocos días de que la Administración renueve los conciertos educativos con la concertada.