El Rector, de gira por México para "estrechar lazos y poner en marcha alianzas" con las universidades aztecas

El rector de la Universidad de Oviedo, Ignacio Villaverde, ha puesto rumbo a México con el objetivo de "estrechar lazos y poner en marcha alianzas" con las instituciones académicas del otro lado del Atlántico. En concreto, la delegación asturiana, formada también por el vicerrector de Relaciones Institucionales y Coordinación, Humberto Rodríguez Solla, mantendrá a partir de mañana encuentros con los rectores tanto de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) como del Tecnológico de Monterrey (TEC de Monterrey), así como con varios representantes del empresariado mexicano. La visita se produce prácticamente una semana después de que la Universidad de Oviedo y nueve instituciones europeas diesen los primeros pasos, en un encuentro en Asturias, del supercampus "Ingenium", con el que persiguen crear titulaciones conjuntas e incrementar la movilidad internacional del estudiantado y del profesorado.

La internacionalización es una de las asignaturas pendientes de la institución académica asturiana y el Rectorado de Ignacio Villaverde se lo está tomando muy en serio. Una prueba más de ello es el viaje que acaba de iniciar el Rector a México. La agenda de mañana comenzará con una reunión con el rector de la UNAM, Enrique Graue Wiechers. En ella, avanzarán en la firma de un futuro convenio de colaboración que tiene entre sus objetivos facilitar la movilidad y las estancias de investigación de Personal Docente e Investigador, Personal de Administración y Servicios, así como el intercambio de estudiantado. Además, promoverá la participación conjunta en proyectos de investigación.

El jueves Villaverde y Rodríguez Solla visitarán el TEC de Monterrey, en un acto en el que se reunirán con Juan Pablo Murra, rector de Profesional y Posgrado; Arturo Molina, director del Institute of Advanced Materials for Sustainable Manufacturing; Arturo Santos, director de Transferencia de Tecnología; Alejandra María Vilalta Perdomo, director for International Academic Development & Global Initiatives, así como varios decanos y profesores investigadores. Allí, se avanzará también en la firma de un nuevo convenio que retome las relaciones con el centro mexicano y, como en el caso del convenio con la UNAM, facilite las movilidades de la comunidad universitaria.

Durante el viaje institucional, se producirán, además, distintas reuniones con empresariado asturmexicano, así como un encuentro con miembros de la directiva del Banco Santander en Ciudad de México, entre los que estará presente Arturo Cherbowski Lask, director general de Universia México y uno de los mayores expertos en el campo de la educación superior en México.

Villaverde ha agradecido el interés que las distintas instituciones mexicanas han mostrado en esta visita de los representantes de la Universidad de Oviedo y ha manifestado la importancia de “estrechar lazos y poner en marcha alianzas con universidades que, por trayectoria, experiencia y prestigio, pueden aportar mucho a nuestra institución”. En este sentido, la Universidad ya ha iniciado conversaciones con los responsables de los dos grupos mexicanos responsables de los clubs de fútbol del Oviedo y del Sporting, con el objetivo de crear un gran campus del deporte en Asturias, una vez se implante el nuevo grado de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, que están en tramitación y entrará en funcionamiento en el curso 2024/25.