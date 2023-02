El seguimiento del embarazo en mujeres gitanas es mejorable. Así lo recoge una investigación liderada por la Universidad de Oviedo que acaba de ser publicada en la revista "Nursing Research", de máximo impacto en su área de conocimiento. El trabajo, en el que participan también investigadores del Servicio de Salud del Principado (Sespa), del Instituto de Investigación Sanitaria del Principado de Asturias (ISPA) y de la Universidad de Cantabria, advierte que las mujeres gitanas no siguen al pie de la letra algunas recomendaciones, como realizar revisiones odontológicas, abstenerse de fumar o hacer pruebas específicas, como la que sirve para detectar el estreptococo del grupo b. Pese a ello, los recién nacidos salen sanos.

Ana Fernández Feito, profesora del Área de Enfermería (Departamento de Medicina) de la Universidad de Oviedo, subraya que, pese a estas ligeras carencias, no se han detectado cambios significativos en las características y la salud de los recién nacidos y tampoco hubo diferencias destacadas en la atención al parto y el puerperio, incluida la lactancia materna. Fernández Feito sí indica que es necesario implicar más a las mujeres gitanas en la detección de necesidades durante el embarazo, de manera que ellas mismas puedan proponer soluciones.

Este estudio ha comparado el seguimiento durante el embarazo de un grupo de mujeres gitanas con otro de mujeres no gitanas, todas ellas residentes en Asturias. Los investigadores cotejaron aspectos como la asistencia a las visitas obstétricas programadas, las pruebas realizadas (número de ecografías y analíticas) la toma de suplementos y el estilo de vida durante el embarazo. También recopilaron variables relacionadas con el parto, las características del recién nacido, como el peso, la talla y el bienestar fetal, y la lactancia.

La investigadora de la Universidad de Oviedo explica que una particularidad que ha revelado el estudio es que las mujeres gitanas eran más jóvenes y habían tenido más hijos que las no gitanas. “Al tener en cuenta los índices de control del embarazo que se basan únicamente en el número de visitas de seguimiento a las que acude la mujer embarazada y la semana de gestación cuando realizan el primer control, no hubo diferencias entre las mujeres gitanas y no gitanas”, comenta. “En ambos grupos, lo más frecuente fue un control adecuado”, añade. Sin embargo, si se tienen en cuenta otras variables, como acudir a la revisión odontológica, el consumo de tabaco durante en el embarazo o someterse a la prueba de detección del estreptococo del grupo b, las mujeres gitanas obtuvieron peores resultados. “Pese a todo, de acuerdo con nuestras conclusiones, esta situación no tuvo repercusiones en las características de los recién nacidos, que fueron similares en ambos grupos”, indica.

Este estudio ha permitido detectar algunos puntos de mejora en el seguimiento del embarazo de las mujeres gitanas. “Es importante hacer partícipes a las mujeres gitanas no solo de la detección de sus necesidades durante el embarazo y, en general, sobre su salud reproductiva, sino también en la propuesta de las soluciones sanitariamente aceptables que mejor se adapten a su contexto sociocultural y en base a su experiencia respecto a la maternidad”, concluye la investigadora.