El Ministerio, sobre el escándalo de los Feve: "Los trenes diseñados eran más pequeños que los actuales, entraban en todos los túneles"

"La realidad es que los trenes que surgían eran más pequeños que los actuales, nunca hubo un tren que no cupiera en los túneles". Con estas palabras, que suponen una versión completamente antagónica a la conocida hasta ahora y que dejan entrever que los convoyes que resultaban en el proyecto eran tan pequeños que imposibilitaban el transporte de viajeros, ha tratado de atajar el escándalo de los trenes de ancho métrico Xavier Flores, el secretario general de Infraestructuras del Ministerio de Transportes. Lo ha hecho tras la reunión constitutiva del grupo de trabajo que seguirá la fabricación de los nuevos convoyes para la red de Feve que circularán por Asturias y Cantabria, que ha tenido lugar hoy en Santander. Flores también ha asegurado que "no se ha fabricado ningún tren ni se ha malgastado ningún recurso público" a cuenta de este asunto que, tal y como ha reconocido, retrasará la puesta en marcha de estos ferrocarriles "el menos en dos años, aunque podría ser no antes de 2026".

"Un tren se tiene que diseñar como un traje a medida, tienen que poder circular por la red. La problemática de los gálibos se ciñe a que en una red de ancho métrico que no tiene estandarizada la tipología de los túneles, cuando se intentaba aplicar la misma metodología que para el resto de anchos, el tren que salía de esos criterios era más pequeño", ha asegurado Flores. "Lo otro (los trenes que no entraban por el hueco de los túneles) es más divertido, pero la realidad es que los trenes que surgían eran más pequeños que los actuales, porque las exigencias eran mayores", enfatizó sobre unas palabras que dejaron traslucir que estos convoyes eran demasiado pequeños para el transporte de viajeros. Esta problemática supondrá un retraso en la puesta en marcha de los nuevos trenes que Flores estima en al menos dos años, aunque podrían ser tres. "Estamos pidiendo al fabricante que nos dé un calendario detallado para ajustar esos plazos y, si puede, reducirlos", ha asegurado a este respecto el secretario general, quien por otra parte ha afirmado que el Ministerio conoció esta situación en marzo de 2021 y que no notificó el asunto al Principado "porque no había una decisión tomada". También ha afirmado que las ayudas europeas con las que se iba a financiar parte de este proyecto "no tienen por qué correr peligro". Crisis de fe de Barbón con el Gobierno central: "No doy por buena ninguna fecha para la Variante" En la comparecencia intervino también el consejero de Medio Rural y Cohesión Territorial del Principado, Alejandro Calvo, quien apremió a las administraciones a tratar de acortar plazos al máximo posible. "Podemos entender cuál es la situación que se ha producido, pero tenemos que sacar conclusiones para que no se repita de nuevo", dijo sobre un error que ve propiciado, también, "por las décadas de abandono de nuestra red de Feve". En la misma línea se pronunció su homólogo cántabro, quien estableció tres exigencias a las administraciones involucradas: "Que el contrato se revise con rigor, que la comisión nazca con vocación de permanencia y que la cobertura presupuestaria esté absolutamente garantizada". Transportes ocultó dos años el error que desató el escándalo de los trenes de Feve La reunión constitutiva del grupo de trabajo para el seguimiento del proceso de diseño y fabricación de los nuevos trenes de la red de ancho métrico se ha desarrollado este miércoles en la sede de la Delegación del Gobierno en Cantabria, en Santander. Por parte del Ministerio de Transportes participó el secretario general de Infraestruras, Xavier Flores. Representó a la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF) su director general, Pedro Lekuona. Adif envió a la reunión al director general de Conservación y Mantenimiento, Ángel Contreras, y Renfe al director general de Operaciones, José Luis Cachafeiro. Por parte del Principado de Asturias acudieron el consejero de Medio Rural, Alejandro Calvo, y el Voice consejero de Infraestructuras, Jorge García. Hubo asimismo varios representantes del Gobierno de Cantabria y la delegada del Gobierno en esa comunidad, Ainoa Quiñones. El grupo de trabajo debe determinar si hubo más responsables del error en la medida de los túneles incluida en los pliegos de condiciones del contrato adjudicado a la empresa CAF en junio de 2020 para fabricar 31 trenes de ancho métrico (antigua Feve) para las redes de cercanías de Asturias y Cantabria. De momento, el Ministerio ya ha cesado a dos cargos intermedios de Adif y Renfe. El cese de dos mandos intermedios no calma el culebrón de los trenes de Feve: "Es insuficiente" Además, tratará de lograr que el proceso de fabricación de las nuevas unidades concluya lo más rápido posible. Transportes calcula que los trenes no podrán estar listos antes de dos o tres años. El contrato, que incluía también la fabricación de seis trenes alpinos para la línea de cercanías de Cercedilla, en Madrid, ascendió a 258 millones de euros, de los cuales, algo más de 196 millones correspondían al lote de los 31 trenes de Feve.