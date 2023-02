Abogados adscritos al Centro de Crisis para mujeres víctimas de agresiones sexuales en Asturias se quejan de que no les pagan las asistencias. Una de las letradas indicó que viene realizando asistencias desde agosto del año pasado que no han sido satisfechas. Los abogados, que han tenido que pasar un curso de 130 horas para incorporarse a un turno muy exigente, cobran por cada asistencia 60 euros, menos que en el turno de oficio. "La disponibilidad no está pagada, estamos muy disgustados", añadió.

Los colegios de abogados percibieron una subvención de 90.000 euros para hacer frente a estas asistencias. Fuentes del Colegio de Abogados de Oviedo indican que "todas las actuaciones han sido abonadas, así que todos los abogados que hayan realizado una asistencia efectiva cobraron". Algo con lo que no están de acuerdo los letrados, que barajan incluso ir a la huelga.