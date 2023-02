Barbón, sin fe en la Ministra, no confía en la fecha de la Variante

El culebrón por el fiasco de los trenes de Feve no fabricados por un grosero error en las dimensiones de los convoyes ha causado una crisis de fe de Adrián Barbón en las promesas para Asturias del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana que encabeza Raquel Sánchez en un gobierno de su mismo signo político (PSOE). Tanto es así que el presidente del Principado ya no da tanta fiabilidad a la nueva fecha estimada de apertura de la variante de Pajares puesta sobre la mesa –tras la fallida primera fecha de mayo– por la propia Ministra: entre julio y agosto.

"Yo, hasta que oficialmente no nos den la fecha oficial de apertura, entiendan que sea absolutamente prudente. Espero que me den la fecha cierta a finales de marzo o en abril, como la Ministra se comprometió con nosotros. Hasta ese momento yo no doy por buena ninguna fecha, entiendan cierto descreimiento. Uno tiene fe, pero a veces se pone en juego", confesó Adrián Barbón ayer en Siero.

Tras ser preguntado por el hecho de que el Ministerio ocultase el fiasco de los trenes de Feve, el presidente del Principado aseguró que él se enteró por la prensa. "Yo no lo sabía. Recordarán en aquella rueda de prensa, cuando Isabel Pardo de Vera (en su visita a Asturias el pasado martes 24 de enero) da contestación, hace más referencia a desajustes; yo no lo relacioné, ni mucho menos, con que no entraban los trenes en los túneles. Interpreté, y lo digo con total seguridad, que lo que se estaba produciendo era algún tema que tenía que ver con falta de chips, como ha pasado a gente que ha comprado vehículos y sabe que se ha retrasado uno o dos años por problema de falta de materias primas. Pero hombre, el escándalo, la escandalera de saber que era por una cuestión de que no entraban los trenes en el túnel, lo descubrí en los medios de comunicación y luego hablándolo con el presidente de Cantabria (Miguel Ángel Revilla)", aclaró.

Barbón considera que debe ser la Ministra la que aclare cómo conoció la circunstancia del contrato. El presidente asturiano y el cántabro mantendrán una reunión el próximo 20 de febrero con la titular de Transportes, en la que pedirán explicaciones. "Es un tema que tenemos clarísimo Miguel Ángel (Revilla) y yo. Mi posición es clara, la defensa de Asturias por encima de cualquier otra cosa. Si me tengo que enfrentar al Gobierno, tantas veces sea necesario en defensa de lo que creo mejor para Asturias, lo hago, como ya planteé con más temas. Antepongo Asturias a cualquier otra cosa, incluso a mi partido", enfatizó Barbón.

Respecto a la posibilidad de reclamar las competencias ferroviarias, como ha planteado Cantabria, Barbón fue cauto. No se mostró contrario pero recalcó que debería garantizarse financiación suficiente y destacó que en el estado en que se encuentran ahora las vías su gestión es "inasumible" y podría "llevarse por delante una comunidad autónoma como la nuestra".

"Lo primero que exijo antes de abrir otro debate, que a lo mejor hay que abrirlo, es que el Ministerio cumpla", indicó por la tarde, en el Museo de Bellas Artes de Oviedo. Pero la clave es la financiación, dijo, porque si las transferencias ferroviarias no llegan con recursos suficientes podrían provocar "el colapso de la autonomía". Barbón destacó el incremento anual del presupuesto sanitario al que "habrá que sumar en los próximos años la jubilación de la generación del 'baby boom'".

"No soy contrario ni mucho menos a asumir nuevas competencias siempre que vengan con dinero debajo del brazo suficiente. En ocasiones hemos hecho transferencias sin tener en cuenta evoluciones demográficas y luego pasa lo que pasa, que lo vemos difícil", indicó.

Lo que sí quiso destacar es que los trenes de la polémica "no llegaron a fabricarse". "Sería ya un ridículo espantoso que hubieran fabricado los trenes y parece que eso nos confirman que no sucedió. No hay 31 trenes hechos que van a acabar en Algeciras… No se han fabricado los trenes", apuntó.