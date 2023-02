Carne de meme

El culebrón de los trenes de Feve, diseñados con medidas equivocadas, ha desatado una tormenta política e institucional que cada día ofrece más juego y jugo. Ni un mago del sarcasmo y la ironía habría diseñado un guion similar. Las dimisiones son de chiste. La de uno de los altos cargos se produce unas semanas antes de jubilarse, y la del otro, de manera preventiva. O sea, hasta que pase la polémica. Solo que esta tiene la pinta de que va a durar.

Tras las explicaciones de ayer del Ministerio de Transporte ya no se sabe tampoco si los convoyes son grandes, pequeños o mediopensionistas. Desde el "tren burra" aquel que subía y bajaba con asnal lentitud por Pajares, esa vía que aún seguimos utilizando, no se había visto nada igual. ¿Todo lo que afecta a las comunicaciones ferroviarias de Asturias será cuestión de pollinos?

Si el Petromocho, la falsa inversión petroquímica que un pillo intentó colar a un presidente del Principado, abochornó durante décadas a los asturianos, este esperpento del Fevemocho, la falsa inversión ferroviaria, va camino de batir todas las plusmarcas de la comedia y la tragedia regional.

Como cabía esperar, la noticia ha llenado las redes de memes y comentarios. Los internautas no dejan títere con cabeza. El último ejemplo, un vídeo que la propia Renfe ha colgado en sus redes sociales. Al ritmo de "Nochentera", una de las canciones finalistas en el Benidorm Fest, unos operarios trabajan para "poner pibón" uno de los vagones. Las reacciones a este momento eurofan no se han hecho esperar. Lo están crucificado. "Rasca, rasca, que todavía no caben por el túnel", comentan los usuarios. "Están lijando los trenes para que entren por las vías", "muy grande lo veo yo para los túneles que hay, pero siempre se puede recortar por los lados", rematan otros.

Hasta el presidente Barbón, tan católico y practicante, ha perdido la fe. Ni aun nombrando comisionado ferroviario para el Noroeste al arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz, va a ser posible volver a creer. Si pregunto, como decía el maestro, ¿molesto? ¿De esta habrá otra escandalera como la que dio origen a la Escandalera, hartas las tribus astures de que les tomaran el pelo por Busdongo? Seguiremos informando.