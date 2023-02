El primer pleno del año en la Junta obligará al Gobierno del Principado a responder la próxima semana a las abundantes dudas que deja en la oposición la gestión defectuosa del Ministerio de Transportes en la compra de trenes para la red regional de las cercanías de ancho métrico. Como adelanto, algunos portavoces ya elevaron la voz ayer en demanda de más dimisiones aparte de las dos de extracción "técnica" anunciadas por Renfe y Adif. "Quizá, ahora mismo, en ese ministerio no debería quedar ningún responsable político", se lanza Rafael Palacios, portavoz de Podemos, que no se cree que el presidente del Principado "se haya sorprendido como nosotros, que no sabía nada" de los errores que el Ministerio conocía desde hace dos años. "Barbón lleva más de un año de tour por los ministerios y lo que apetece es pedir que no vuelva más, porque cada vez que va regresa con una noticia peor o con una calamidad", remata.

La posibilidad que ya admite el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, de pedir el traspaso de las competencias ferroviarias si vienen con los recursos suficientes espolea a Foro a volver sobre su propuesta en el mismo sentido para Asturias. "La indignación no sirve y aparentar enfado arregla poco", apunta además el portavoz forista, Adrián Pumares, para quien las responsabilidades son de la secretaria de Estado de Transportes, Isabel Pardo de Vera, "que está bastante protegida por el PSOE". "Estamos ante el enésimo despropósito del Gobierno con Asturias en esta materia", abunda Beatriz Polledo, portavoz del PP. "Los ceses anunciados no son suficientes, es la secretaria de Estado quien debe asumir responsabilidades por esta chapuza". Sara Álvarez (Vox) vuelve a pedir el cese de Barbón y "una cascada de dimisiones a nivel autonómico y nacional".