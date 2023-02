Parados 6.000 escritos y 1.400 demandas en Asturias por la huelga de secretarios

Las demandas y escritos se acumulan sin ser tramitados en la oficina judicial debido a la huelga de Letrados de la Administración de Justicia, que está en su tercera semana. En Asturias, ya son más de 1.400 las demandas que han sido presentadas desde que se inició la huelga sin que se las haya dado de paso. Y es que corresponde a los letrados de Justicia admitir a trámite y repartir estas acciones judiciales. También están parados unos 6.000 escritos de todo tipo, lo que da idea del atasco que está provocando el paro. En los Juzgados de Siero, por ejemplo, se acumulan 220 escritos sin tramitar. Por otro lado, han tenido que ser suspendidos en toda Asturias desde el 24 de enero alrededor de 2.100 juicios, vistas y comparecencias, según fuentes de los secretarios judiciales.

Resolver este atasco costará tiempo y dinero a la Administración de Justicia. Los juicios están volviendo a ser señalados para dentro de varios meses, algunos a un año vista, con la correspondiente molestia para acusados, las víctimas y los testigos. Solucionar el atasco "puede ser cosa de varios meses, si se hacen planes de refuerzo o actuación en que se trabaje por las tardes y se pague a jueces, funcionarios y a los propios letrados, señalan fuentes judiciales.

"Lo que se suspende hoy en algunos juzgados puede tardar en celebrarse más de un año. Las agendas de señalamientos ya están saturadas para varios meses", añaden las mismas fuentes. Las comunidades autónomas tendrán que pagar más a sus funcionarios y el Ministerio a jueces, fiscales y letrados. Sin olvidar lo que ni siquiera se ha iniciado, como las miles de demandas que hay pendientes, cuyo trámite tarda de media un año.

Este miércoles siguieron la huelga un total de 68 letrados, 28 de ellos adscritos a los servicios mínimos. Suponen un 64 por ciento de los 105 que están en activo (hay nueve de baja). En Madrid, algunos letrados se manifestaron ante el Congreso. En Asturias, los secretarios preparan una nueva concentración, esta vez ante el TSJA, en Oviedo

El secretario general para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia, Manuel Olmedo, se se reunió este miércoles con los secretarios de Gobierno de los tribunales superiores, el Supremo, la Audiencia Nacional y las ciudades de Ceuta y Melilla, para tratar la situación. Los secretarios de Gobierno trasladaron a Olmedo su preocupación porque la huelga "está ocasionando un gran retraso en todos los órdenes que será muy difícil recuperar" y pidieron al Ministerio que se siente con los huelguistas. Olmedo trasladó que próximamente se convocará al comité de huelga a una reunión.

Los letrados pidieron por su parte el cese de la ministra Pilar Llop, por su "inoperancia" y tratar de "hacerles pasar hambre" negándose a cualquier acercamiento. También por mentir. En una entrevista radiofónica, la ministra Llop aseguró que desconocía cuantas reducciones del "solo sí es sí" se habían producido porque los secretarios no estaban anotándolos en el Sistema de Registros Administrativos de Apoyo a la Administración de Justicia (SIRAJ). Los letrados dicen que "hasta los más noveles" saben que los secretarios no tienen ese cometido. Por eso piden el cese de Llop y poner a alguien que sea "solvente, responsable, visible y con un equipo competente y no deslegitimado como el actual".