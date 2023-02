"Es la puntilla para Feve", alerta la plantilla; los trenes actuales "no aguantan más"

Los trabajadores de Renfe están "muy enfadados" por el caso de los trenes de Feve. Creen que puede suponer "la puntilla" para el ancho métrico, porque se añade al "tremendo deterioro del material que sufre desde hace varios años", señala el presidente del comité de empresa, Francisco Barros. Los trenes de Feve son "tan viejos" que están descatalogados, lo que hace imposible conseguir repuestos. "Es como tener un Simca 1200", explicó Barros, dirigente de la Unión General de Trabajadores (UGT). Así que las unidades que se averían se van reparando en los talleres de Renfe "como buenamente se puede". "Si fueran coches serían material histórico y solo se podrían comprar repuestos a coleccionistas. Pero no hay coleccionistas de trenes, así que falta de todo", lamentó Barros. Exigió que los nuevos trenes "empiecen a construirse ya", porque Feve "no aguanta más". Y destacó que los diez u once trenes de ancho métrico prometidos para Asturias son "muy pocos; ni siquiera serían suficientes los cinco más que reclamó el consejero (de Medio Rural, Alejandro Calvo), necesitamos por lo menos veinte".

"Si la entrega se retrasa tres o cuatro años Feve quedará sin trenes. Los que hay están de continuo en los talleres. Solo en 2019 denunciamos 4.000 supresiones en Feve. Aquella denuncia posibilitó que llegara algo de dinero, y aunque era poco, hubo mejoras en el servicio por el esfuerzo de los trabajadores", detalló el sindicalista. Admitió, no obstante, que en la actualidad se está invirtiendo "lo que no se hizo en 25 años, pero Feve se nos puede morir en dos años". Criticó además que el error en las mediciones de los trenes se haya mantenido dos años "en un cajón", y subrayó que los ceses "no sirven de nada": es un movimiento "de cara a la galería". Echa en falta "un cambio de actitud", acabar con "la desidia", porque "si no esto se nos muere", insistió. Por ese motivo apuntó que está "bien" depurar responsabilidades, pero lo importante es "que se centren lo esfuerzos en la fabricación de los trenes". "Los que tenemos no aguantan más", clamó. Juan Carlos Lora, secretario general del sector ferroviario de CC OO, criticó con dureza "que no se haya hecho nada", desde que la adjudicataria de la fabricación de los trenes, CAF, alertó a Renfe del error en las mediciones. "Lo tuvieron en el cajón dos años. Da la impresión de que a alguien le interesaba retrasarlo", expuso. ¿Por qué? Aventura que podrían tener relación con el hecho de que hace dos años "quisieron externalizar el mantenimiento de nueve unidades. Nos movimos y lo paramos, porque podría haber supuesto la puntilla a la plantilla de El Berrón", explicó. Claro que también podría ser, añadió, "que no hubiera dinero", porque "lo normal es que los trenes se estuvieran entregando ahora". El sindicalista, en todo caso, está convencido de que la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, desconocía lo ocurrido con los trenes encargados a CAF, y que solo se enteró cuando el presidente del Gobierno de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, "tiró de la manta". Lora afeó que Renfe haya contratado no solo la fabricación de los 31 trenes de Feve, sino también su mantenimiento parcial, durante 15 años. "Entonces, ¿qué trabajarán nuestros talleres", preguntó. Ante todo lo que está ocurriendo con Feve, y por extensión Renfe, pidió un cambio radical en la gestión. "La solución es mas plantilla e internalizar la carga de trabajo; lo contrario de lo que se está haciendo", exclamó. "Se suman las jubilaciones, las desvinculaciones y los traslados, pero no entra nadie. Solo la lucha sindical ha logrado este año un 120 por ciento de reposición.