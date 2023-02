–No es fácil conseguir más peso en Madrid. Perdemos población y no hay un partido regionalista que pueda negociar con su voto en Madrid, y los partidos nacionales con su disciplina de voto dejan poco margen. Tal vez con políticos más reivindicativos y menos disciplinados tendríamos alguna posibilidad.

Alejandro García Monjardín, presidente de Cesintra, quien está más que harto de que Asturias sea "ninguneada" por el gobierno central, especialmente en lo que concierne al sector del transporte. Unas decisiones, o la falta o incumplimiento de ellas que, a su manera de ver, no sólo están marginando al Principado desde el punto de vista de las comunicaciones, sino que su repercusión económica será más que notable.

–El malestar del sector del transporte con el gobierno es notorio …–El principal malestar de los transportistas, sobre todo autónomos y pymes está en la falta de control para el cumplimiento de la Ley de cadena de transporte, que entro en vigor en agosto; hay muchos temas que aún no están solucionados completamente, como trabajar por debajo de costes, mejorar los tiempos de espera y el acondicionamiento de las instalaciones de los grandes cargadores, así como la detención y eliminación de las empresas buzón y falsas cooperativas. El dato está ahí: en España hay 164 falsas cooperativas con 7.000 falsos autónomos transportistas.–¿Las pérdidas de las ayudas europeas para la modernización de las carreteras por la no inclusión de la A-6 y la A-66 como infraestructuras básicas de la Red Transeuropea de Transportes serán tan elevadas como creían?–Creo que ni los políticos saben el montante de dinero que se perderá por no estar porque las principales vías de salida hacia el centro y sur de la Península quedan fuera, pero desde luego serán muy elevadas.–A todo esto se le suma el elevado coste energético….–El elevado coste energético en el sector del transporte, es con diferencia el más alto de nuestros costes de explotación, y por ello tenemos que mentalizarnos que lo tenemos que repercutir a nuestros clientes, como hacen el resto de sectores, aunque nos resulte difícil.–No todo es negativo, pues en los últimos meses el sector ha conseguido que se les escuchará en algunas cuestiones…–Es cierto que en este último año se consiguieron algunas viejas reivindicaciones, aunque aún faltan muchas: enfermedades profesionales, coeficiente reductor para una jubilación anticipada y aumento de ayudas al abandono. Conviene no olvidar que lo que se consiguió fue debido en parte a la presión de un paro a nivel nacional sin precedentes, y esto debe de ser un aviso para cualquier gobierno.–¿Cuál es su prioridad actualmente?–Nuestra prioridad es que se reforme la fiscalidad de los autónomos, buscando una equiparación con los impuestos que pagan las sociedades. Este es un tema fundamental que no puede llevar más dilación. Estamos ante un paso adelante en la reforma de las cuotas de autónomos en función del rendimiento, y es necesario avanzar en el reconocimiento de las enfermedades profesionales, claramente reseñables y en la implantación de coeficientes reductores para evitar que los conductores se arrastren por la carretera, así como una mejora en las ayudas al abandono. Este es un sector que es poco atractivo para que entren nuevos autónomos, cuando los jóvenes ven el futuro que les espera.–¿Por qué un sector tan importante y necesario no es suficientemente escuchado?–La respuesta es sencilla: el transporte en España está formado en su mayoría por autónomos y pymes, y a mayor número de empresas con diversidad de tamaños, más difícil es la unión.–¿La “Alianza de las infraestructuras” sigue en hibernación como aseguraba hace unos meses?–Entiendo que sigue igual, y lamento ser tan pesimista pero tengo pocas esperanzas acerca de los resultados.