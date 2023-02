En sus dos décadas de andadura, el Grupo Panero se ha convertido en un referente en el Noroeste de España en el sector de la distribución de los productos perecederos. Esta empresa familiar, puesta en marcha por Luis Alberto Sánchez, está compuesta por Lofriastur y Panero Logística, que aglutinan más de 200 empleados y que están encabezadas, respectivamente, por sus hijas Marta y Cristina Sánchez, quienes están logrando consolidar el liderazgo del grupo en la logística, distribución y almacenaje a temperatura controlada, tanto en la región como en las comunidades vecinas y limítrofes. Además, cuenta con una de las redes logísticas más importantes de España a través de sus diferentes colaboradores en todas las comunidades del país. Gracias a esta red se puede posicionar la mercancía de sus clientes en cualquier punto de España y en 24- 48horas, garantizando siempre la temperatura correcta.

El Grupo Panero, cuyas oficinas centrales están en Noreña, cuenta con varias instalaciones logísticas repartidas entre Asturias, Benavente y León, a las que se unirá próximamente una nueva delegación en el Principado para operaciones de únicas de cross docking para garantizar así una mejor cobertura a los clientes agilizando sus procesos y minimizando costes y tiempo.

En cuanto a su extensa flota de vehículos, está está compuesta por más de un centenar de unidades, destacando 50 cabezas tractoras, de las cuales 20 son GNL (Gas Natural Licuado, es decir, gas natural en estado líquido, criogenizado a -161ºC) y 62 vehículos rígidos y ligeros, de los cuales 25 son GNL. Una apuesta por el gas como combustible que comenzó hace ya cinco años y que les reporta múltiples beneficios, pues cumple con las más estrictas normas de anticontaminación, repercutiendo de manera directa en la calidad del aire y del medio ambiente. Este gas natural vehicular contribuye a paliar el efecto invernadero mediante la eliminación total de las emisiones de azufre (SO2) y una reducción de las emisiones de monóxido de carbono (CO) y de CO2 de hasta un 25%. Múltiples beneficios y también inconvenientes, pues la subida de los costes de energía les está pasando factura. Tanto es así que de las 30 cabezas tractoras de GNL que tenían el pasado año, un tercio de estas serán sustituidas entre marzo y diciembre 2023 por otras tantas de gasóleo debido al precio al que se disparó el gas. "Para la distribución regional seguiremos manteniendo los vehículos de GNL, ya que de cara a futuro entendemos que en las grandes ciudades no se permitirán los accesos a vehículos más contaminantes, como sucede ya en Madrid", destaca Cristina Sánchez, quien también se lamenta de la falta de personal para contratación en transporte nacional y local. "Nosotros tenemos una plantilla muy estable y no acusamos tanto ese problema, pero es cierto que en épocas de más trabajo, como verano y Navidad, se hace casi imposible encontrar personal", cuenta; así como del nuevo impuesto medioambiental para envases de plástico no reutilizables, el cual también les afecta "pues tanto en el almacenamiento como para el transporte hay que flejar los pallet para que sean más estables y no haya roturas y una mayor contaminación", indica.

Este real decreto de envases y residuos de envases grava con una tasa de 0,45 euros el kilo de plástico utilizado para fabricar envases de un solo uso.