Las guardias en fin de semana crispan a los médicos con plaza fija

Comenzar a realizar una guardia de 12 o 24 horas, en fin de semana o festivo, cada mes o cada mes y medio. Esta es la condición –según se trabaje en área urbana o rural– que más rechazo genera entre unos 180 médicos de Atención Primaria con plaza fija que han manifestado su oposición al acuerdo que reorganiza la atención a las urgencias de los centros de salud de la región en las tardes, noches, festivos y fines de semana.

"Esta fórmula no es la solución del problema de Atención Primaria. Es un parche más a costa, como siempre, del sacrificio de profesionales que no pueden realizar la atención que los usuarios merecen", señala María José Sánchez, médica y delegada de Sicepa-Usipa en el área sanitaria de Gijón.

La rebelión frente al nuevo modelo –aprobado el pasado 30 de enero– la protagonizan principalmente profesionales mayores de 40 años y con plaza en propiedad que, en virtud del citado acuerdo, deberán hacer más guardias de las que venían realizando hasta la fecha. "Hemos sobrepasado nuestro límite y ya no nos sentimos capaces de seguir prestando una atención con un mínimo de calidad debido a las condiciones laborales que actualmente sufrimos", señalan.

A estos facultativos no les seduce la contrapartida introducida por el Servicio de Salud del Principado (Sespa): un tipo de guardia mejor pagada (a 43 euros por hora) que la ordinaria, pero solo accesible después de realizar la jornada ordinaria y la complementaria: "No queremos ganar 43 euros por hora de guardia, queremos tener vida personal", proclamaron el pasado martes, durante una reunión que mantuvieron en Oviedo.

El nuevo modelo se justifica por la necesidad de dignificar las condiciones laborales de los médicos encuadrados en el Servicio de Atención Continuada (SAC). Se trata de un colectivo que venía realizando, desde hace varios años, jornadas extenuantes, por encima de las 170 horas mensuales de tope teórico y con una retribución menor que la asignada a otros colegas que realizaban el mismo trabajo. En algunos casos, ese exceso horario contaba con la anuencia del propio interesado. Toda esa jornada se desarrollaba en tardes, noches, festivos y fines de semana. Esto último seguirá siendo así, pero con un máximo de 150 horas al mes en el ámbito urbano y de 170 en el espacio rural. Esta diferencia obedece a la mayor intensidad de la demanda en los grandes núcleos de población. Además, se mejoran las condiciones salariales del colectivo SAC.

Ante la escasez de médicos de familia disponibles, las horas de guardia que dejan de hacer los SAC pasan a cubrirlas los médicos titulares. "El modelo anterior favorecía la precariedad. El sistema nuevo, implica jornadas ajustadas, un reparto equitativo del trabajo, una mejor organización y un reconocimiento retributivo del mayor esfuerzo", destaca el secretario general del Sindicato Médico de Asturias (SIMPA), organización que ha dado su apoyo al controvertido acuerdo.

Los médicos opositores celebran la mejora de las condiciones de sus colegas del SAC, pero rechazan que sea a costa suya, de hacerles regresar a situaciones que vivieron hace años y que habían conseguido dejar atrás: "No nos parece de recibo negociar a la baja las condiciones de unos –cosa inaudita hasta la actualidad– para mejorar supuestamente las de otros".

El sindicato Usipa, que junto a Sicepa es el único que ha rechazado el acuerdo, volvió ayer a la carga: "Llevamos años avisando de que no se puede mantener la Atención Continuada con los cada vez más escasos recursos humanos. Este acuerdo no es la solución al problema de la Atención Primaria; es un apaño más a costa del sacrificio de profesionales que no podemos, a día de hoy, realizar la correcta atención que la ciudadanía merece".