"O Barbón sabía que los trenes no servían o sus amigos de Madrid le han tomado el pelo", afirma Canga

Adrián Barbón ya no se cree a la ministra de Transportes y en el PP no se creen a Barbón. El escándalo de la compra de trenes cuyas dimensiones son incompatibles con las de los túneles de la red ferroviaria asturiana ha devenido en una espiral de acusaciones políticas que este viernes han prolongado el candidato del PP a la presidencia del Principado, Diego Canga, y la diputada en el Congreso Paloma Gázquez. “Barbón ha engañado a los asturianos” es la primera frase y casi la conclusión de Canga a este respecto. “En 2019 se presentó a las elecciones presumiendo de su gran relación con el Gobierno de España, hablando de una ‘influencia’ que ha sido un gran engaño”, enfatiza. Adelantando el reloj hasta mayo de 2022, Canga vuelve sobre la “gira fotográfica” del presidente del Principado por los ministerios, sobre su reunión con la titular de Transportes, Raquel Sánchez, y lee: “’He planteado a la Ministra’, dijo entonces Barbón, ‘un plan de choque de las cercanías ferroviarias y un seguimiento escrupuloso de las inversiones previstas en Asturias’”. Como quiera que esta semana se ha sabido que el fiasco en la compra de los trenes era conocido en el Ministerio desde hace más dos años, Canga se pregunta “de qué habló el Presidente con la Ministra en junio del año pasado, ¿conocía ya el problema o ella no se lo contó?” En cualquiera de los dos casos, a los ojos del aspirante popular su adversario no sale bien parado: “O ya lo sabía o un Gobierno amigo en Madrid le ha tomado el pelo. Me gustaría escuchar a Adrián Barbón explicar de qué habló en esa reunión”, concluye.

Canga promete al pasar que “el dúo Feijóo-Canga va a sumar para Asturias” y que pronto en Madrid “va a haber un gobierno de Alberto Núñez-Feijóo, un gallego, primo hermano de los asturianos”, que pondrá fin a la “resta” para Asturias que ha supuesto el tándem Sánchez-Barbón. Gázquez amplía la alerta a los plazos extendidos de la obra para el tercer carril de la autopista “Y” y a la apertura de la Variante de Pajares, que “incluso dudamos que llegue en 2023”. El ejemplo de los enredos burocráticos que han alargado el tercer carril, donde “aprobar un modificado de obra consumió un año”, puede servir para adelantar lo que amenaza con ocurrir también al rehacer el contrato de compra de los trenes defectuosos para la red asturiana de ancho métrico. “Habrá que hacer una modificación sustancial del contrato”, vaticina, en la que “además del coste monetario, es probable que la otra empresa que presentó su oferta, u otras que no ofertaron, denuncien ese contrato y se vuelva a licitar, indemnizando a la compañía adjudicataria. Si eso ocurre, volveremos a empezar el proceso desde 2019. No es tan sencillo. Las modificaciones de contrato tienen mucha enjundia”, enfatiza. Si un cambio en los 4,9 kilómetros del tercer carril de la “Y” consumió un año, enfatiza, “¿cuánto va a llevar este modificado, que es más complejo, a qué plazo de entrega nos iremos ahora? ¿Hasta dónde van a llegar las cancelaciones en las cercanías?” Se lo pregunta antes de reincidir en que “las responsabilidades se tienen que depurar en dos altos cargos que pasaban por ahí y están a punto de jubilarse. Están en la que era presidenta del Adif y ahora es secretaria de Estado, Isabel Pardo de Vera, que conoció el problema desde el minuto uno y no lo solucionó. Debe dimitir”. El inventario de agravios pasa por la autopista “Y” y los más de tres años para ampliar esos 4,9 kilómetros y, obviamente, atraviesa la Variante. Releyendo el programa electoral del PSOE en 2019, que hablaba de la culminación de las obras en 2020 y la apertura para tráfico mixto en 2021, Gázquez descree de los plazos de la Ministra, duda de que el AVE llegue a Asturias en 2023 y vuelve a lamentar que será “un AVE de tercera. No hay ninguno en España que vaya a pasar por tres plataformas”. Dice sobre el plazo que conociendo los protocolos y los tiempos de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria estaba claro que “no iba a llegar en mayo. Ni en julio ni en agosto. Es más fácil que quede para diciembre, con las generales, o ya para 2024”. Saliendo hacia la maniobra de aproximación hacia las elecciones autonómicas de mayo, Diego Canga adelanta que el programa electoral con el que se presentará a los comicios no alterará "la postura clásica del Partido Popular" sobre el estatus de la llingua: "Sí al asturiano, sí a la promoción de nuestra cultura y no a la cooficialidad".