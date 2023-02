La Cámara de Comercio de Oviedo cree que el error en los cálculos en las dimensiones de los trenes de Feve supone una "nueva discriminación" con Asturias y reclama explicaciones creíbles de lo sucedido, así como que el problema conlleve "compensaciones de manera notable tanto en plazos como en inversiones".

"Compartimos las manifestaciones del presidente del Principado y de los grupos políticos de la oposición acerca de que es necesario conocer por qué no ha salido a la luz antes un problema que era conocido por la propia ministra y también el motivo de no afrontarlo y resolverlo en su momento de cara a acortar plazos", señala la Cámara de Comercio de Oviedo en un comunicado. Considera además que las explicaciones ofrecidas por el Ministerio de Transportes son "poco entendibles y creíbles, al ser contradictorias en unos casos y en otras dispersas e inauditas", y reclama que se "depuren responsabilidades".

El PP acusa a Barbón de ir «a rebufo de lo que haga y diga Cantabria»

El secretario general del PP de Asturias y portavoz de Infraestructuras, Álvaro Queipo, lamentó ayer que la "historia de los trenes del presidente Pedro Sánchez que no caben por los túneles" se vaya pareciendo cada vez más a una "comedia dramática". "Es increíble que nos hayan hecho querer pensar que era suficiente, para depurar responsabilidades, con la dimisión de dos personas, mandos intermedios, que ya estaban de salida", sostuvo el responsable de los populares asturianos. Queipo recriminó al Gobierno de España y al Ejecutivo asturiano que estén más preocupados por mantener el poder que por gestionar. "No es lo que se esperaba de dos administraciones que deberían tener una buena relación bilateral y que además tienen el mismo color político", apuntó. En este sentido, Álvaro Queipo criticó la actuación en este asunto del presidente del Gobierno del Principado de Asturias, Adrián Barbón, del que dijo que va "a rebufo de lo que haga y diga Cantabria", y que "simplemente se limita a repetir la triste expresión de ‘estoy que trino’". "Aquí lo importante es que nuestra red de ferrocarril de ancho métrico (Feve) sigue sin máquinas para dar cobertura a las necesidades de los usuarios. Por ejemplo, una persona que sale por la mañana en tren desde Vegadeo hacia Oviedo para hacer gestiones luego no puede volver a su casa en tren porque no hay más servicios", concluyó Queipo. El PP volverá a la carga por el "Fevemocho" hoy, a las doce del mediodía, cuando Diego Canga, candidato del partido a la Presidencia del Principado en las elecciones de mayo, y la diputada nacional del PP Paloma Gázquez comparezcan en la sede regional del partido para analizar "la situación de las infraestructuras ferroviarias en Asturias".

Pumares (Foro) tacha de «paripé» las destituciones y reclama negociar las competencias ferroviarias

El secretario general de Foro Asturias, Adrián Pumares, calificó de "paripé" las destituciones de "dos cabezas de turco" en Renfe y Adif por el error en los nuevos trenes de Feve. Pumares reclamó al Principado que comience a negociar para asumir las competencias de los ferrocarriles. "La situación es mala y el Gobierno de España tiene que poner la red al día, pero eso se hace en el mismo marco de negociación", afirmó Pumares, que pidió a Barbón que "no nos tome por imbéciles y que nos trate con respeto".

IU insta a negociar con el Estado la «reconstrucción» de la red de cercanías para asumir su gestión

Izquierda Unida presentará una proposición en la Junta General para instar al Gobierno central a definir un calendario para la "reconstrucción" de la red de cercanías de Asturias que dé pie a que el Principado asuma la gestión, una vez realizadas todas las inversiones necesarias. "Asturias está cargada de razones para sentarse a negociar", aseguró. Afirmó, además, que si el Principado gestionara la red "esto no habría pasado", en referencia al error de los nuevos trenes de cercanías de Cantabria y Asturias.

Vox exige «una investigación urgente» del escándalo

La portavoz de Vox en la Junta, Sara Álvarez Rouco, pide una investigación "urgente" sobre el contrato de los trenes, ante "la desfachatez con la que han presentado los capítulos de este escándalo".