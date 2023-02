"Me sigue sonando igual de absurdo", dice Barbón sobre la nueva versión ministerial

"Me sigue sonando igual de absurdo". Así se refirió ayer el presidente del Principado, Adrián Barbón, a las explicaciones ofrecidas el miércoles por el Ministerio de Transportes sobre el "Fevemocho", el escándalo de los 31 trenes de ancho métrico (antigua Feve) que no se han podido fabricar desde hace tres años por los errores en las medidas de los túneles en los pliegos elaborados por Renfe. La última versión expuesta por el Ministerio, en concreto por el secretario general de Infraestructuras, Xavier Flores, fue antagónica a la transmitida en un primer momento a los gobiernos de Asturias y Cantabria. Si primero el departamento que encabeza Raquel Sánchez afirmó que el diseño de los trenes (demasiado grandes) incumplía los márgenes de seguridad a su paso por algunos túneles de la red de ancho métrico, ahora defiende que los convoyes resultantes habrían sido más pequeños que los actuales, y que por lo tanto "no cumplirían las expectativas de los usuarios".

"Estamos en desacuerdo con la gestión de este problema", señaló ayer Barbón. Destacó que "da igual" si los trenes hubieran sido más grandes (primera versión del Ministerio de Transportes) o más pequeños (versión actual), "lo que sí sabemos es que el prediseño no tenía en cuenta nuestros túneles, que tienen suficientes años como para ser conocidos" (algunos se construyeron en el siglo XIX). El presidente autonómico reveló que ha pactado una "postura común" con su colega de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, con vistas a la reunión que ambos mantendrán el día 20 con la Ministra para profundizar en el "Fevemocho". El pacto incluye que se expondrán tres exigencias a Raquel Sánchez. La primera, "la depuración de responsabilidades"; la segunda, "compensaciones, si estaban previstos diez trenes, que sean más o que haya mejoras en la red de cercanías", y la tercera, "una solución a los retrasos" que se anuncian para la entrega de los trenes. Barbón puso como ejemplo para solventar el retraso la posibilidad de que los trenes se vayan entregando uno a uno, según se vayan construyendo, para no tener que "esperar a que estén listos los 31" previstos en el contrato suscrito con la empresa vasca Construcciones y Auxiliar del Ferrocarril, S. A. (CAF). El dirigente asturiano quiso, no obstante, subrayar que "por suerte no ha habido gasto público", pues los errores fueron detectados durante la fase de diseño de las unidades. En todo caso, distinguió entre su postura "claramente exigente" y la "demagogia barata" y el "electoralismo" que en su opinión exhiben algunos partidos políticos. "Los primeros indignados, decepcionados y cabreados somos los gobiernos autonómicos", enfatizó.