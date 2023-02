Lisardo Hernández es un vecino del Oviedo Antiguo pero también preside la asociación de Propietarios de Inmuebles. En carne propia y en la de algunos de sus asociados venía sufriendo un problema de contaminación acústica creciente, en especial en el casco histórico. Con la idea de que "no puede ser que los bares y las discotecas, no dejen dormir a los vecinos" y la constatación de que Asturias es la comunidad autónoma que permite los horarios más largos, hasta las 5.30 de la madrugada, porque no ha actualizado la Ley de Espectáculos a los nuevos usos sociales como sí han hecho el resto de regiones, protesta, inició una tanda de reuniones y grupos de trabajo con la administración regional que acabaron en vía muerta. Como último recurso, buscó el amparo de la UE a través de la comisión de peticiones que este viernes le ha comunicado que su queja es admisible y que pondrá en marcha una investigación preliminar.

El presidente de la asociación de Propietarios de Inmuebles, en colaboración con otros colectivos, como el de los vecinos del Fontán, llevan tiempo luchando para conseguir conciliar el descanso vecinal con la actividad de la hostelería. Con ese propósito se pusieron en contacto con la Consejera de Presidencia, Rita Camblor, en 2019, que les derivó, a su vez, al Director General de Seguridad, Javier Fernández. "El Principado nos dio la razón", explica ahora, "nos dijo que la normativa, la Ley de Espectáculos regional, estaba obsoleta en el ámbito nacional, y también el catálogo de horarios". Lisardo Hernández asegura que mientras el resto de comunidades autónomas han cambiado los horarios de apertura por la propia evolución de la sociedad, aquí se permite que la gente esté en los bares hasta las cinco y media de la madrugada. Al otro extremo pone los ejemplos de la comunidad valenciana o de los catalanes, donde a partir de las 3 o las 3.30 horas hay que cerrar. "Al final, todo el mundo evoluciona", resume Hernández. De la mano del Principado acordaron poner en marcha un grupo de trabajo donde también participaba OTEA, la patronal hostelera, pero que quedó atascado. Según Lisardo Hernández, OTEA siempre dio largas y no quiso llegar a ningún acuerdo para la reducción de horarios. La pandemia paralizó aquellos trabajos y el año pasado volvieron a entrevistarse con Rita Camblor que, asegura, les prometió que antes de diciembre actualizarían los horarios. Pasó el año y no cambió el marco legal para el ocio nocturno, por lo que Lisardo Hernández acudió a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo. Les pidieron más documentación y finalmente les han aceptado la petición para investigar la queja. La europarlamentaria Dolores Montserrat, presidenta de la Comisión de Peticiones, recuerda en su respuesta, no obstante, que "la Directiva no fija límites ni valores objetivo, ni establece las medidas que deben incluirse en los planes de acción, dejando así estas cuestiones a discreción de las autoridades competentes de los Estados miembros". Lisardo Hernández considera, no obstante, que la UE puede considerar que sí afecta a la salud de los ciudadanos e imponer restricciones como sucede, ejemplifica, con los aeropuertos donde se limita el número de aviones que puede despegar o aterrizar por la noche. Por otra parte, sus quejas incluyen también otra cuestión local, que los mapas de ruido de las principales ciudades asturianas no incluyen, pese a lo que manda la UE, la contaminación acústica del ocio nocturno, que lo obvia basándose en que es una contaminación puntual. "Yo quiero convivir con el ocio nocturno", resume Hermández, pero igual el ocio nocturno tiene que ser de otra forma y el que se extiende más en horarios debería estar en áreas donde no haya viviendas con gente a la que pueda molestar".