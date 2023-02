Educación dejará sin dinero a Los Robles y Peñamayor si separan alumnos por sexos

Los colegios Los Robles y Peñamayor, los dos únicos centros educativos que separan en Asturias a los alumnos por sexo, se quedarán sin financiación pública a partir del próximo curso. Lo anunció ayer la Consejería de Educación en cumplimiento, afirmó su titular, Lydia Espina, de la LOMLOE, "que en su disposición vigésimoquinta dice que hay que respetar el principio de coeducación y de no segregación de los estudiantes por cuestión de género". "Nosotros los que hacemos es acatar la nueva ley", dijo Espina, que, no obstante, considera que retirar el concierto a los colegios propiedad de Fomento de Centros de Enseñanza es "una medida correcta". "En el siglo en el que vivimos no hace falta explicar lo positivo que es que para el alumnado que se eduquen aprendiendo de los demás", defendió. Ante ello, las direcciones de los centros afectados anunciaron a las familias que pelearán por renovar los conciertos.

En concreto, la Consejería de Educación ordena a Los Robles y al Peñamayor tener ya el próximo curso (en septiembre) aulas mixtas en 3 años y en 1º de Primaria si quieren seguir recibiendo financiación pública y, por tanto, mantener la enseñanza gratuita hasta 4º de la ESO. Para el resto de niveles, el Principado da un plazo máximo de adaptación de un año (es decir, hasta el curso 2024/25). La medida afecta, según precisó Lydia Espina, a "543 alumnos". Los Robles es masculino y está en Llanera, y Peñamayor es mixto en Infantil y femenino en el resto de cursos y está ubicado en Siero. La entidad Fomento lleva funcionando en Asturias desde 1967 y, en total, incluyendo el Bachillerato, tienen cerca de 800 estudiantes. El director de Los Robles, Luis Alberca, envío ayer un correo electrónico a las familias con el siguiente mensaje: "A raíz de la publicación de la propuesta de resolución que regulará los conciertos educativos, queremos informaros que la intención del colegio Los Robles es solicitar su renovación. Una vez finalice el periodo de exposición pública y se apruebe esta resolución y la hayamos estudiado, os informaremos detalladamente de todo lo relativo al proceso". En los mismos términos se manifestó la dirección del Peñamayor. No es la primera vez que el Principado intenta retirarles los conciertos. El asunto se remonta por lo menos a 2009 y, hasta ahora, los tribunales siempre pararon la medida. En 2011, el Tribuna Superior obligó al Principado a mantener la financiación pública a los colegios de Fomento porque, según los magistrados, "la educación separada por sexos no vulnera precepto normativo alguno" y tiene "plena constitucionalidad". En otro frente, ayer los sindicatos de la concertada OTECAS, USO y FSIE retomaron sus protestas para lograr la equiparación salarial. Lydia Espina señaló que "cuando esté cerrada" la renovación de los conciertos, que es "ahora lo importante", "estaré encantada de sentarme con ellos y hablar de cualquier mejora". La prueba de madurez llegará a la EBAU "de forma gradual" La Ministra de Educación, Pilar Alegría, no descarta del todo la prueba de madurez para la nueva EBAU. Aunque este modelo de examen, muy criticado por los expertos, no se incluye en la propuesta de 2024, año en el que comenzará la transición hacia una selectividad más competencial, esta idea podría rescatarse más adelante. "Vamos a ir introduciéndola de forma gradual; el cambio absoluto lo veremos en el verano de 2028", dijo. Justo ayer el secretario de Estado, José Manuel Bar, explicó a las comunidades los cambios que habrá en la EBAU del año que viene, como ampliar un cuarto de hora la duración de las pruebas, que tendrá un diseño menos memorístico. Habrá una prueba piloto en 50 institutos, cinco de ellos en Asturias.